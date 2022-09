Verissimo, ospiti 17 e 18 settembre: Silvia Toffanin apre con Can Yaman

Can Yaman e Francesca Chillemi presentano la nuova fiction da Silvia Toffanin

La nuova stagione televisiva è già partita e piano piano stanno tornando in onda tutti i programmi più consolidati di ogni rete. E così per quanto riguarda Canale5 sarà questo weekend il vero inizio della stagione 2022/23. E siccome squadra che vince non si cambia Mediaset ha deciso di promuovere per il secondo anno consecutivo Verissimo nel doppio appuntamento, ovvero con l’aggiunta anche della domenica. Ma quali saranno gli ospiti delle prime puntate in onda rispettivamente sabato 17 e domenica 18 settembre? Ebbene, stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, la Toffanin aprirà in grande stile. Sono attesi infatti Can Yaman e la Chillemi, coppia professionale che ha letteralmente catturato la scena del Festival di Venezia. I due attori verranno a presentare e promuovere Viola come il mare, la nuova fiction che li vedrà protagonisti da venerdì 30 settembre.

Non solo fiction a Verissimo: grande spazio all’amore con ben tre matrimoni

Oltre a Can Yaman e Francesca Chillemi, per il mondo cinematografico e televisivo, ci sarà anche Elodie. La cantante sarà infatti tra i protagonisti del film Ti mangio il cuore per la sua prima prova da attrice. Elodie è stata anche molto chiacchierata quest’estate sul tema dell’amore, tra Marracash e Andrea Iannone: aprirà il suo cuore su Canale5? E proprio sull’amore ci sarà un grande spazio. In particolare Silvia Toffanin avrà in studio tre coppie che negli ultimi mesi sono convolate a nozze. Si tratta di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, Marcell Jacobs e Nicole Daza (che si sposeranno proprio il 17 settembre).

Silvia Toffanin torna con gli ospiti del mondo dei reality: in arrivo due opinioniste

Infine, così come annunciato nei giorni scorsi, ci saranno anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti tra gli ospiti di Verissimo, le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip. In realtà per la Bruganelli si tratta del secondo anno consecutivo mentre la vera novità è rappresentata da Orietta che prenderà il posto di Adriana Volpe. Il reality, condotto anche per quest’anno da Alfonso Signorini, prenderà il via lunedì 19 settembre in prima serata su Canale5.