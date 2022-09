Silvia Toffanin segnata da un grande dolore: “Attraversato momenti difficili”

Conduttrice di Verissimo rompe il silenzio: “Dopo la morte di mia madre ho attraversato momenti difficili”

Tornerà in onda a partire da sabato prossimo, 17 settembre, con il doppio appuntamento del weekend del rotocalco di Canale5, sperimentato già nel corso della passata stagione televisiva, Silvia Toffanin che ha ufficialmente terminato le sue vacanze estive. Carica per il ritorno sul piccolo schermo, la conduttrice ha ammesso sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni però che anche fare la mamma a tempo pieno è bello e appagante e cerca sempre di dividere la sfera privata da quella professionale per riuscire a dedicare del tempo ai suoi figli. La conduttrice di Vicenza si è aperta a 360 gradi raccontando dei dettagli della sua vita che non aveva mai rivelato:

“Ho attraversato momenti difficili e ho capito che la felicità è fatta di piccoli istanti da vivere con pienezza con le persone che amo”.

Queste le parole della presentatrice in riferimento al dramma vissuto nel 2020 per la perdita della madre Gemma.



“Mi vengono un po’ i brividi per quel che fa”, la confessione di Silvia Toffanin sul figlio

Felicemente legata a Piersilvio Berlusconi, la conduttrice di Verissimo è una mamma premurosa e attenta. Ha infatti raccontato di giocare spesso con le bambole con la figlia Sofia, mentre ama seguire Lorenzo, il suo primogenito, nello sport. “Una delle sue passioni è lo skate e mi piace accompagnarlo allo skate park” ha raccontato ammettendo però:

“Anche se da mamma a volte mi vengono un po’ i brividi per quello che fa”.

Ha sottolineato poi di avere per lavoro le antenne sempre alzate e di appuntarsi ogni idea e domanda da fare ai suoi ospiti anche quando è in giro a fare la spesa. Però il suo motto è “qui e ora” e si è imposta di dividere la sfera privata da quella professionale. “Noi donne siamo portate a fare tante cose contemporaneamente” ha sottolineato “ma non sempre il multitasking aiuta”. Ha poi aggiunto:

“Se sto con la mia famiglia, non penso ad altro. Mollo tutto e vivo”.

Verissimo, conduttrice svela: “Ecco perchè non mi riguardo mai in video”

Empatica e attenta a ogni gesto dei suoi interlocutori nel salotto del fine settimana di Canale5, programma di cui sono stati già svelati i primi due ospiti, Silvia Toffanin ha ammesso però di non amare rivedersi in video:

“Tendo a non riguardarmi, perchè poi noto che ci sono sempre dei margini di miglioramento”.

Intanto l’appuntamento con il rotocalco della rete ammiraglia è per il 17 settembre a partire dalle 16:30.