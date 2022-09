Verissimo anticipazioni: svelate le prime due ospiti di Silvia Toffanin

Sonia Bruganelli e Orietta Berti prime ospiti a Verissimo: le ultime anticipazioni

Oggi è uscito in tutte le edicole il nuovo numero del settimanale Chi. E nella rubrica ‘chicche di gossip’ è stato svelato chi saranno due delle prime ospiti della prossima edizione del programma di Silvia Toffanin in onda sabato e domenica su Canale 5. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale diretto da Alfonso Signorini pare che la popolare conduttrice accoglierà nel suo salotto le due opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip:

“Quali saranno le prime due ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo? Orietta Berti e Sonia Bruganelli, opinioniste del Grande Fratello Vip…”

Silvia Toffanin intervisterà le due opinioniste del GF Vip: lo scoop di Chi

Il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, dopo aver rivelato che le prime ospiti della prossima edizione di Verissimo saranno le opinioniste del reality vip, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, ha poi colto l’occasione per svelare un nuovo retroscena. Di cosa si tratta? Pare che le sorprese nella puntata in cui saranno ospiti le due opinioniste non mancheranno: “In quella puntata non mancheranno le sorprese…” Cosa succederà mai nel salotto della popolare conduttrice, la quale è sempre al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv? Tra gli ospiti potrebbero esserci anche altri concorrenti della versione vip del padre di tutti i reality, nel cui cast ci sarà Pamela Prati?

Verissimo anticipazioni prossima edizione: ospiti, quando inizia

In tanti si staranno chiedendo quando tornerà in onda su Canale 5 il programma condotto da Silvia Toffanin. A tal proposito si fa presente che in questi giorni sta già passando il promo in cui viene annunciato che il ritorno del programma è fissato per sabato 17 settembre (e la seconda puntata il giorno seguente subito dopo il debutto della nuova edizione di Amici di Maria de Filippi). Si segnala inoltre che oltre Sonia Bruganelli e Orietta Berti non è dato sapere ancora chi saranno gli altri ospiti delle prime due puntate, anche se da settimane stanno circolando insistenti voci di corridoio sul fatto che Ilary Blasi potrebbe esserci per parlare della sua separazione da Francesco Totti. Sarà vero?