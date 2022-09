Silvia Toffanin surclassata dallo speciale TG1: ascolti clamorosi!

Ascolti speciale Verissimo: la popolare conduttrice ferma al 21% di share

Ieri Silvia Toffanin ha seguito in diretta I Funerali della Regina Elisabetta. In studio con lei a commentare le immagini in diretta da Londra c’erano anche la giornalista Cesara Buonamici e Francesco Rutelli. Ma come saranno andati gli ascolti? Non male, ma non sono stati sufficienti per superare l’agguerrita concorrenza rappresentata da Monica Maggioni. Difatti dalle 11 del mattino alle 14.40 circa il lungo speciale di Verissimo è stato seguito da 2 milioni e 287 mila telespettatori con il 21.52% di share (ben 12 punti sotto Rai Uno). Si segnala inoltre che la presentatrice è stata molto contestata sui social per via di alcune sue gaffe.

Monica Maggioni vola con il suo speciale TG1: niente da fare per la sua collega

Si segnala invece che lo diretta dei Funerali della Regina Elisabetta condotta dalla direttrice del tg della prima rete nazionale ha fatto un vero e proprio boom di ascolti lasciando con un pugno di mosche in mano la concorrenza rappresentata da Silvia Toffanin, che ieri mattina ha fatto più di qualche gaffe in diretta. Difatti lo speciale della prima rete nazionale è stato seguito da 3 milioni e 383 mila spettatori a casa facendo raggiungere alla popolare giornalista ben il 33.54% di share. Nel pomeriggio di ieri si segnala inoltre l’ottimo ascolto di Serena Bortone, che con il suo Oggi è un altro giorno dedicato interamente ai Funerali ha raggiunto ascolti mai visti prima: 2 milioni e 484 mila spettatori con il 26.42% di share.

Barbara d’Urso crolla con il suo rotocalco pomeridiano: gli ascolti di ieri

Ieri anche la popolare conduttrice ha seguito in diretta I Funerali della Regina Elisabetta con il suo Pomeriggio Cinque. Purtroppo però questo evento seguitissimo in tutto il Mondo non le ha fatto ottenere buoni risultati, visto che il pubblico a casa ha preferito seguire la concorrenza. Quanto ha totalizzato? Nella parte del programma dedicata interamente alla Regina Elisabetta ha totalizzato 1 milione e 404 mila spettatori con il 15.62%, mentre nella parte della trasmissione in cui ha intervistato il politico Lorenzo Lupi è stata seguita da 1 milione e 411 mila telespettatori con il 14.85%. Si fa inoltre presente che Alberto Matano in onda eccezionalmente alle 18 ha raggiunto un eccellente 30% di share.