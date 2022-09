Simona Ventura Paola Perego: “Voglio sostituirle” ironizza una collega

Paola Perego e Simona Ventura, il simpatico avvertimento della loro collega: “Il mio obiettivo è quello di sostituirle a breve”

La popolare comica ed attrice tornerà domani in Tv con uno spazio tutto suo nel programma Citofonare Rai2 condotto dalle due popolari presentatrici, e successivamente a Striscia La notizia come inviata. Sull’ultimo numero del settimanale Oggi ha rilasciato una lunga intervista proprio per parlare della sua vita e di questo suo ritorno imminente in Tv. A tal proposito ha anche colto la palla al balzo per scherzare su questo suo debutto nel programma della domenica mattina di Rai Due:

“In realtà il mio obiettivo sarà prendere in giro le due signore, scippare il posto a quelle due…”

Insomma pare davvero che le due conduttrici debbano stare ‘attente’.

Valeria Graci dà un’anticipazione sulla prossima edizione del tg satirico: “Potrei interpretare un personaggio nuovo”

Successivamente la popolare comica, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha rivelato che oltre ad approdare nel programma di Paola Perego e Simona Ventura, la quale ha svelato un retroscena, sarà presente anche nella prossima edizione di Striscia La Notizia ricoprendo sempre il ruolo dell’inviata. In questa occasione ha poi colto la palla al balzo per dare un’interessante anticipazione. Di cosa si tratta? L’attrice ha infatti annunciato che potrebbe esserci la concreta possibilità che nel tg satirico ideato da Antonio Ricci interpreti nell’immediato futuro un nuovo personaggio:

“Forse tornerò con un personaggio nuovo o forse tornerò nei panni di Ursula von der Leyen…”

La Graci non ha poi nascosto che Antonio Ricci apprezza molto il fatto che nei panni della Presidente della Commissione europea sia andata a disturbare i politici nostrani: “Ad Antonio Ricci piace che vada a frustare i politici, purtroppo la frusta è di lana e non fa male…”

La comica torna a parlare del suo rapporto con Katia Follesa: “Abbiamo chiarito”

Per tanti anni Valeria Graci ha lavorato in coppia con la sua popolare collega, adesso volto di Real Time. Purtroppo però anni fa il loro rapporto si è incrinato perchè hanno discusso furiosamente, tanto da arrivare a prendere strade differenti. Adesso hanno chiarito? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la stessa comica, che al settimanale Oggi non ha nascosto che ormai sono riuscite a superare le vecchie ruggini: