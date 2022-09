Simona Ventura, partita del cuore: domanda a bruciapelo a Francesco Totti!

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Settembre 8, 2022 , in Personaggi Tv

La conduttrice mette in imbarazzo Francesco Totti: cosa è accaduto

Totti e Ilary Blasi sono stati i protagonisti assoluti di questa surreale estate 2022. La coppia più amata d’Italia è scoppiata e sono ormai diverse settimane che si inseguono voci e rumors sulla rottura del matrimonio tra i due. Opinioni che si sono rincorse, avvocati che iniziano ad arbitrare la separazione e per la prima volta delle vacanze da separati. Ferie che l’ex capitano della Roma ha trascorso maggiormente in quel di Sabaudia, località marittima che fino alla scorsa estate era la dimora estiva di Totti e Ilary Blasi da congiunti. E ieri sera Simona Ventura, conduttrice de La partita del cuore, ha gelato in diretta il Pupone con una domanda a bruciapelo:

“Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto”, Totti ha replicato accennando un timido sorriso e dicendo: “Eh sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia”

Simona Ventura e la curiosa domanda all’ex marito di Ilary Blasi: il motivo

L’interrogativo posto dalla navigata conduttrice a Francesco Totti ha dei motivi ben precisi. Fin dal momento dell’annuncio della loro separazione il Capitano e Ilary Blasi hanno intrapreso due strade completamente differenti anche a livello di comunicazione. La presentatrice romana ha sempre aggiornato i fan, mettendo mano a Instagram come mai aveva fatto prima dell’addio a Totti. Dal canto suo, l’ex fantasista della Roma e della Nazionale Italiana ha invece scelto la via del silenzio, ponendosi al riparo da critiche e ulteriori gossip. Anche se in realtà, oltre ai giorni trascorsi a Sabaudia, Francesco ha trascorso bel tempo anche con la nuova fidanzata Noemi.

L’ultimo scoop dopo la turbolenta separazione

Nelle scorse ore un nuovo gossip è tornato a gettare fuoco sulla separazione più chiacchierata d’Italia. La Blasi sarebbe sul piede di guerra dopo la separazione e avrebbe tutte le intenzioni di tirare avanti dritta per la sua strada, senza voler sentir parlare di accordi con l’ex marito. Anche in questo caso la posizione di Totti sembra contraria, visto che pare disposto a tutto pur di uscirne con un accordo pacifico. E nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle ulteriori novità sul fronte separazione.