Amadeus, emozione alle stelle: “Con Giovanna Civitillo ho trascorso…”

Non sarà un giorno come tutti gli altri per Amadeus quello di dopodomani, domenica 4 settembre 2022, poiché compirà 60 anni! E proprio sulla ricorrenza in questione il numero del settimanale NuovoTV uscito in tutte le edicole martedì scorso ha posto l’attenzione, rilanciando alcune recenti dichiarazioni del conduttore sulla moglie Giovanna Civitillo: “Con lei ho trascorso il periodo migliore della mia vita” ha detto. Ricordando, invece, il momento della conoscenza, risalente ai primi anni in cui andava in onda L’Eredità, programma lanciato proprio da Amadeus, il conduttore ha svelato: “Mi ha colpito subito per il suo stile e il suo aspetto elegante”.

“All’inizio Giovanna non mi filava, temevo il due di picche” ha rivelato Amadeus

Sempre ricordando il periodo in cui si sono conosciuti ed è sbocciato tra loro l’amore, il conduttore di Soliti Ignoti ha raccontato: “Inizialmente Giovanna proprio non mi filava, temevo il due di picche perciò ho aspettato un po’ prima di decidermi a scriverle”. Amadeus e Giovanna Civitillo, lo ricordiamo, hanno un figlio, José Alberto, il quale ha una sorella maggiore nata dal primo matrimonio del conduttore.

Amadeus e il suo sessantesimo compleanno: “Deve essere festa nazionale” ha ironizzato Fiorello

NuovoTV riporta anche alcune dichiarazioni rilasciate da Fiorello, il quale ha ironizzato asserendo che il 4 settembre dovrebbe essere festa nazionale per i 60 anni dell’amico e collega, nella prossima stagione alla guida del Festival di Sanremo (per il quale ha ricevuto da poco un appello…) per il quarto anno consecutivo. A proposito del festival, la rivista ha assicurato che, come negli anni precedenti, Giovanna sarà in prima fila: “Ama mi vuole come portafortuna in ogni puntata, è un nostro rito” ha spiegato la Civitillo. Sanremo a parte, Amadeus tra pochi giorni ripartirà anche con Arena ’60 ’70 ’80 e ’90 e con Soliti Ignoti, mentre il 31 dicembre farà ancora una volta L’anno che verrà.