Sonia Bruganelli nel mirino di una tiktoker: “Ringrazia Paolo Bonolis se…”

Rita De Crescenzo si scaglia contro l’opinionista del Grande Fratello Vip: il duro affondo

Lei è una star di Tik Tok, che grazie alla sua innata simpatia è riuscita a conquistare migliaia di follower in tutta Italia. Quest’ultima ha però fatto molto discutere in queste ore per alcune sue affermazioni su Sonia Bruganelli. Cosa ha detto? La nota tiktoker, che non ha mai nascosto di mal sopportare la moglie di Paolo Bonolis, ha colto la palla al balzo per sferrare l’ennesima frecciata velenosa nei suoi confronti:

“Grande Sonia, grande artista, devi ringraziare Paolo Bonolis però, perché tu non sei nessuno, mentre Paolo è un grande maestro televisivo…”

In base a quanto riportato dal portale 361 Magazine l’opinionista avrebbe pubblicato (e poi cancellato) nelle sue storie instagram un post al vetriolo contro la De Crescenzo.

Sonia Bruganelli criticata dalla popolare tiktoker: “Devi ringraziare tuo marito se puoi comprarti le pellicce”

Rita De Crescenzo ha però dimostrato di avere davvero il dente avvelenato nei confronti della popolare opinionista del Grande Fratello Vip, nel cui cast pare ci sarà Cristina Quaranta. Difatti la tiktoker ha voluto sferrarle una bella frecciata velenosa, asserendo che dovrebbe ringraziare suo marito Paolo Bonolis se adesso è in grado di comprare pellicce e oggetti di grande valore:

“Tu devi ringraziare Bim Bum Bam se oggi ti metti la pelliccia e gli stivali costosissimi…”

Si segnala che le due donne hanno già avuto modo di scontrarsi in passato. Difatti quando è uscita la notizia che la tiktoker avrebbe avuto concrete possibilità di entrare nella casa del GF Vip, l’opinionista su instagram si è fatta una grassa risata facendola andare su tutte le furie: “Si è messa a ridere…Non l’ho detto io che andrò al GF e non l’ho dichiarato io…”

Grande Fratello Vip, l’opinionista finita al centro delle polemiche sui social: cos’altro è successo

I problemi per Sonia Bruganelli non sono però finiti qua. Difatti l’opinionista del GF Vip è finita al centro delle polemiche per una battuta su Francesco Totti e Ilary Blasi. Battuta che non è piaciuta per nulla ad alcuni utenti su twitter. Tra loro c’è anche chi l’ha accusata di stare insieme a Paolo Bonolis solo per convenienza. E l’opinionista ha subito risposto per le rime rimettendo a suo posto l’hater di turno: