Grande Fratello Vip prossima edizione: Signorini ha scelto un’ex velina

Cristina Quaranta concorrente della versione vip del reality show: le ultime anticipazioni

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sarebbe dovuta essere anche Patrizia Groppelli, ma per un problema personale è stata costretta a dare forfait all’ultimo minuto. In queste ultime ore ecco che un altro nome è stato accostato al cast del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Di chi si tratta? Sulle pagine ufficiali del reality è stato mostrato un video di un piede di una concorrente su cui campeggiava un tatuaggio a forma di stella. In base a questo indizio la fanpage instagram GFIsola.News ha capito che entrerà nella Casa di Cinecittà anche la popolare ex velina di Striscia La Notizia:

“L’unica prova che fa pensare al suo nome è il tatuaggio a forma di stella sul suo piede che si intravede nel video…”

Chi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip: in passato ha già partecipato ad un reality show

Alcuni potrebbero chiedersi chi è Cristina Quaranta. Quest’ultima è diventata molto popolare grazie al fatto che è stata una delle protagoniste assolute di Non è la Rai. Una volta terminata l’esperienza nel programma ideato da Gianni Boncompagni è approdata sul bancone di Striscia La Notizia. Da quel momento in poi ha partecipato a diverse trasmissioni più o meno di grande successo. Si ricorda che in passato ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi, dove ha mostrato ai numerosi spettatori a casa di avere davvero un bel caratterino. Saprà farsi valere anche nel reality condotto da Signorini, nel cui cast non ci sarà Patrizia Groppelli?

Alfonso Signorini alla conduzione del reality show vip: tutti i rumor dell’ultimo minuto

Appurato che nella prossima edizione del Grande Fratello Vip ci saranno sicuramente Pamela Prati, Giovanni Ciacci e Wilma Goich, chi saranno gli altri concorrenti che hanno deciso di mettersi alla prova accentando questa sfida? In base alle ultimissime indiscrezioni circolate online e sulla carta stampata pare siano della partita Edoardo Donnamaria, l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino, Nikita Pelizon e la popolare influencer Sofia Giale De Dona. Oltre loro pare quasi sicuro l’ingresso di Patrizia Rossetti, George Ciupilan, Elenoire Ferruzzi, Chadia Rodriguez ed Antonino Spinalbese nella casa più spiata dagli italiani.