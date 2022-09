Stasera tutto è possibile: grandi ospiti per il ritorno di Stefano De Martino

Il conduttore partenopeo torna al timone del suo programma: grandi ospiti per la prima puntata

Finalmente il momento del ritorno è arrivato. Stefano De Martino rialza il sipario di Stasera tutto è possibile e questa sera lunedì 26 settembre aprirà le porte del suo programma su Rai2. Il tema principale della prima puntata sarà Tutti a scuola, dunque a tema scolastico, e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi avrà nel suo show grandi ospiti, come Nathalie Guetta, Herbert Ballerina, Valeria Graci, Giovanni Esposito e Claudia Napolitano. Andrea Pucci e la star a luci rosse Rocco Siffredi. Oltre alla Stanza inclinata, con tutti i vari sketch improvvisati sul suo pavimento inclinato a 22,5 gradi, tra gli altri giochi della prima puntata il pubblico ritroverà anche Step Burger, Stammi dietro dance, Segui il labiale, Mimo senza fili e Do re mi fa male. Grandi classici con i quali le risate sono garantite.

Stasera tutto è possibile, imitazioni irriverenti da Stefano De Martino

Non è finita qui, visto che le sorprese previste nella prima puntata di Stasera tutto è possibile sono ancora tante. Oltre alle grandi ospitate messe in piedi da Stefano De Martino, il padrone di casa aprirà le porte anche al bravissimo imitatore Vincenzo De Lucia, che presterà il volto alle sue versioni divertentissime di Sandra Milo e Milly Carlucci. Grandi momenti dunque previsti per il pubblico da casa, che attende il ritorno del format andato in onda per l’ultima volta su Rai2 la scorsa primavera. E per De Martino sarà la quarta volta al timone del format, eguagliando di fatto Amadeus.

La carica del presentatore: “Non vedevamo l’ora di ricominciare”

Attesa finita per Stefano De Martino, che stasera su Rai2 inaugurerà la sua quarta volta al timone dello stravagante format come al solito con aspettative elevatissime. Nel corso di una recente intervista concessa a Tele Sette il fidanzato di Belen Rodriguez ha regalato alcune anticipazioni, esternando anche le proprie emozioni in vista del ritorno sul piccolo schermo: “Non vedevamo l’ora di iniziare di nuovo un format che ormai, e ne siamo orgogliosi, grazie all’affetto crescente del pubblico, è diventato un piccolo cult in tv”