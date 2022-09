Stefano De Martino, accadrà a Stasera tutto è possibile: “Penitenze per…”

Grandi novità per Stasera tutto è possibile: si parte con la stanza buia

Mancano solo due giorni al ritorno dell’amatissimo programma di Rai2 che inizierà lunedì 26 settembre come sempre alle 21:30. In attesa del ritorno Stefano De Martino, confermato al timone del programma, ha rilasciato un’intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui il conduttore si è mostrato più felice e carico che mai per il ritorno della trasmissione. Ha detto inoltre che non mancheranno le sorprese e le novità. E proprio a tal proposito ha anticipato:

“Ci sarà la stanza buia che, più che un gioco, sarà una penitenza. Coinvolgerà gli ospiti famosi che nell’oscurità assoluta dovranno trovare la chiave per uscire”.

Il conduttore invita poi ad attenzionare il divano perché in ogni puntata ci sarà un ospite diverso. Il primo sarà Rocco Siffredi.

Stefano De Martino festeggia il ritorno del programma di Rai2: “Ormai è un piccolo cult”

Ad animare il programma nel corso delle puntate arriveranno anche Natalie Guetta, Valeria Graci, Giovanni Esposito, Andrea Pucci e molti altri. Stefano ammette di divertirsi a mille a Stasera tutto è possibile e aggiunge che, nonostante sia stato portato alla ribalta da Amadeus, lui ha trovato una chiave per sentirlo suo. Ed in tempi di crisi televisiva, dovuta anche all’immensa offerta di contenuti, vedere confermato anno dopo anno un programma non è scontato. Per questo De Martino dice:

“Non vedevamo l’ora di ricominciare un programma che ormai, e ne siamo orgogliosi, grazie all’affetto crescente del pubblico, è diventato un piccolo cult”.

Tutte le conferme di Stasera tutto è possibile: squadra che vince non si cambia

Se da una parte è vero che nel programma di Rai2 ci saranno tante novità, dall’altra è vero anche che la sostanza non cambierà. D’altronde negli anni il programma è riuscito a catturare una grossa fetta di pubblico e snaturarsi sarebbe un azzardo troppo grande. Per questo Stefano De Martino ha rivoluto accanto a sé volti amati dal pubblico come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. “Biagio è la spontaneità, la comicità pura” commenta Stefano “Francesco è eccezionale, sorprendente”. E su Vincenzo De Lucia, che quest’anno come novità imiterà Francesca Fagnani, aggiunge: