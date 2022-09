Stefania Orlando e il marito Simone sono in crisi? Esplode il gossip

Il matrimonio dell’ex gieffina è giunto al capolinea? La clamorosa indiscrezione

Nella giornata di oggi è circolata un’indiscrezione clamorosa, riguardante la nota showgirl Stefania Orlando. L’ex gieffina a detta di diversi utenti della rete, starebbe attraversando un periodo di crisi con il marito Simone Gianlorenzi. Le segnalazioni sono arrivate all’influencer Deianira Marzano, che non ha perso tempo per mostrare gli screenshot dei messaggi ricevuti in privato. In particolare non è passato di certo inosservato il fatto che entrambi da diversi mesi non si mostrano insieme sui social.



La nota showgirl lasciata dal suo amato? Lo scoop sarebbe in procinto di scoppiare

Nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti, le voci di una presunta rottura tra Stefania Orlando e il marito. L’ex protagonista indiscussa del reality show condotto da Alfonso Signorini che lo scorso luglio si è allontanata dai social, dopo l’esperienza vissuta nella casa di Cinecittà ha ammesso di aver faticato a tornare alla vita di tutti i giorni anche per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. Di recente ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio, cioè l’assenza di fotografie in cui la showgirl e il musicista sono ritratti insieme. Inoltre nei suoi nuovi scatti l’ex gieffina non indossa la fede al dito. A far esplodere il gossip ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, mostrando i testuali messaggi ricevuti da alcuni utenti della rete: “Si è separata? Ormai è sotto gli occhi di tutti ma nessuno ne parla. Dispiace perchè erano proprio una bella coppia”, “Eri a conoscenza che è tornata single? Voci di quartiere dicono che l’abbia lasciata lui e che a breve scoppierà lo scoop“, “Dentro la casa lo disse Manila che era separata, ma invece si vedevano le storie insieme, e lei sempre a dire mio marito. Anche da come scrive si capisce che forse è stata lasciata? Mah”.

Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando non stanno più insieme? “Hanno deciso di non esporsi sui social”

L’influencer Deianira Marzano ha espresso il suo parere sulla presunta rottura tra l’ex gieffina e il musicista: “Ci può stare! Io non so personalmente anche se da tempo molti utenti hanno notato”. Anche l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rotto il silenzio scrivendo: “Sembrerebbe scoppiata la coppia! Da tempo i due non si vedono insieme e le persone vicine fanno sapere che c’è aria di crisi”. Sempre l’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato che invece c’è chi sostiene che tra i due sia tutto ok: “La coppia ha semplicemente deciso di non esporsi sui social!”.