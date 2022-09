Stefania Orlando, ora è ufficiale: ha lasciato il marito Simone Gianlorenzi

La soubrette lo ha annunciato a sorpresa: “Con mio marito è finita per sempre”

Ieri è circolato online un clamoroso rumor su Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. In base a questa indiscrezione pare infatti che i due fossero in crisi. Ad alimentare questo gossip anche il fatto che era da tempo che i coniugi non si facevano vedere sui social insieme. Dopo tante chiacchiere ed illazioni a fare chiarezza su tutta questa intricata faccenda ci ha pensato direttamente la popolare soubrette ed ex gieffina, che con uno stringato post nelle sue storie su instagram ha confermato che il matrimonio con Gianlorenzi è arrivato al capolinea:

“Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio…”

La Orlando ha infatti dichiarato che dopo un’attenta riflessione entrambi hanno capito che sarebbe stato meglio prendere strade diverse: “E’ stato davvero inevitabile…”

Stefania Orlando e il marito si sono lasciati definitivamente: qual è il motivo? Parla lei

Ovviamente adesso saranno in tanti a chiedersi il motivo per cui Simone Gianlorenzi e la popolare soubrette ed opinionista de La vita in diretta hanno deciso di lasciarsi. A tal proposito la ex concorrente del GF Vip ha tenuto a chiarire di non avere la minima intenzione di spiegare pubblicamente le motivazioni che li hanno portati a separarsi, chiedendo la gentile cortesia a tutti i suoi fan di non cadere in facili illazioni:

“Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta, quindi vi prego di non cadere in facili ed inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi…”

Simone Gianlorenzi, la ex moglie fa una confessione: “Sono stati 15 anni bellissimi”

Stefania Orlando ha poi concluso questo suo post pubblicato poco fa su instagram asserendo che custodirà nel cuore tutti i bei momenti passati con l’ormai ex marito, aggiungendo che nei suoi confronti proverà sempre tanta stima ed affetto:

“Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto e tanta stima…”

L’opinionista de La vita in diretta ha poi colto la palla al balzo per augurare tanta felicità al suo ex (il medesimo augurio l’ha fatto anche a sè stessa).