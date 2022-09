Stefano De Martino, grande novità per STEP su Rai2: “Ci siamo scatenati”

Stasera tutto è possibile, novità per la prossima edizione: a svelarlo è il conduttore

Tutti i grandi programmi della televisione italiana hanno bisogno, una volta ogni tanto, di certe novità per stuzzicare L’appetito del pubblico a cui si rivolge. È il caso anche di Stasera tutto è possibile condotto ancora una volta da Stefano De Martino, che al settimanale DiPiù Tv ha svelato alcune importanti novità per la prossima edizione in partenza lunedì 26 settembre:

“Ci siamo scatenati soprattutto nella ricerca degli ospiti con cui giocare e scherzare”.

Ovviamente ci sarà anche spazio per gli amici di sempre Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che imiterà diverse conduttrici e non solo, oltre a un nuovo gioco: una stanza buia dove i concorrenti entreranno e potranno uscire solo se troveranno la chiave.

Stefano De Martino si ispira a Renzo Arbore: “Conserverò per sempre un suo messaggio”

Lunedì 26 settembre, ore 21.30, su Rai2 partirà la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. E ancora una volta ci sarà Stefano De Martino che nel suo modo di condurre improvvisa e si ispira al grande Renzo Arbore, che ha avuto modo di conoscere grazie all’intervento di Mara Venier. In quell’occasione i due si sono scambiati i numeri di cellulare e capita che si sentano. Un giorno Renzo Arbore gli ha inviato un messaggio che conserverà sempre perché gli fa i complimenti per il suo lavoro e la sua crescita professionale.

Grande impegno televisivo per il compagno di Belen Rodriguez: STEP, Bar Stella e Sing Sing Sing

Impegno televisivo davvero importante per Stefano De Martino, e infatti un esperto di televisione ha sottolineato che sta lavorando troppo: basti pensare che non solo inizierà la nuova stagione di Stasera tutto è possibile, ma anche quella di Bar Stella (in seconda serata) e poi, dopo il Festival di Sanremo condotto da Amadeus, dovrebbe andare in onda Sing Sing Sing (format molto popolare negli Stati Uniti d’America). Tolta la rivelazione di un collega per il volto di punta di Rai2 è un periodo d’oro anche per l’amore dato che è tornato insieme alla sua amata Belen Rodriguez.