Striscia la notizia, grandi novità! Tutti i conduttori dell’edizione 2022/23

Luca Argentero è la novità della nuova stagione: per lui però toccata e fuga

Mancano ormai solo pochi giorni al ritorno di Striscia la notizia che quest’anno arriva alla sua ben 35esima edizione! Un record importante per una trasmissione televisiva che non ha mai perso l’affetto del pubblico e che anno dopo anno è in grado di rinnovarsi senza cambiare troppo. Quest’anno il sottotitolo sarà “la voce dell’intransigenza”. A tal proposito Antonio Ricci durante la conferenza stampa, come riporta Bubinoblog, ha spiegato:

“C’è la necessità di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli che abusano nel giustificare ogni sconcezza dicendo va beh, ci sta. Ci sta!”.

Le coppie di conduttori che si susseguiranno nel corso della stagione vedono tutti ritorni e una sola grande novità: il Doc più amato della televisione. Argentero, che aprirà la stagione con Alessandro Siani, resterà però soltanto per una settimana.

Chi sono gli altri conduttori dell’edizione 2022/23 di Striscia la notizia

Scoperto dunque che Luca Argentero e Alessandro Siani resteranno insieme solo per una settimana vediamo quali saranno gli altri nomi che siederanno dietro la bancone del tg satirico. Siani rimarrà fino al 22 ottobre e dal 3 verrà affiancato, per il secondo anno consecutivo, da Vanessa Incontrada. Dal 24 ottobre al 10 dicembre torneranno gli amatissima Sergio Friscia e Roberto Lipari, nominati da più parti come i degni eredi di Ficarra e Picone. E se dal 12 dicembre all’11 febbraio tornerà la coppia più storica, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, dal 13 febbraio all’11 marzo ci saranno nuovamente Lipari e Friscia. Il 13 marzo arriva Gerry Scotti, affiancato fino all’1 aprile da Francesca Manzini e poi, fino al 10 giugno, da Michelle Hunziker.

Il papà di Striscia la notizia commenta la vicenda del noto cantante: “E’ una vergogna”

In attesa di scoprire le nuove inchieste della trasmissione, tra cui quella di Max Laudadio che è stato pesantemente aggredito, è stata commentata la vicenda di Claudio Baglioni. Quest’ultimo ha agito per vie legali contro la trasmissione e Gerry Scotti per un servizio su di lui. “E’ una vergogna” ha commentato Antonio Ricci “è stato denunciato quel pacioccone di Gerry e non Michelle Hunziker che durante le puntate era presente e non si è mai dissociata”. Con ironia, poi, Ricci ha aggiunto che la Hunziker è in astinenza da copertine visto che ultimamente giornali e siti le hanno dedicato poco spazio.