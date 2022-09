Tale e Quale Show: retroscena e dietro le quinte sul cast di Carlo Conti

Tale e Quale Show, Gilles Rocca pronto per la nuova avventura: “Sono emozionatissimo”

Venerdì 30 settembre andrà in onda la 1^ puntata della nuova edizione dello show di Carlo Conti e tutti i concorrenti sono pronti e carichi per la partenza. A pochi giorni dall’inizio, il cast è impegnato nelle prove delle varie esibizioni e sui social pubblica retroscena ed aneddoti sul programma. Gilles Rocca, per esempio, in queste ore su Instagram ha confessato:

“Primo giorno di sala prove, io sono emozionatissimo di farvi sentire la prima performance ma non posso dire ovviamente quale sarà lo scoprirete venerdì sera.”

Pronte ed emozionata per la nuova esperienza si è detta anche Rosalinda Cannavò che, sempre sui social, in questi giorni si è mostrata intenta a trasferirsi per fare le prove.

Tutto sullo show di Carlo Conti: retroscena e dietro le quinte dei concorrenti

Nel cast di Tale e Quale Show 2022 c’è anche Andrea Dianetti, ex volto di Amici ed attore che sui social ha ammesso:

“Vabbè io oggi inizio un’esperienza che spero sarà bellissima, cercherò di condividerla il più possibile con voi…perché è importante per me il vostro sostegno ora.”

E poi ancora a calcare il palco del venerdì sera di Rai1 ci sarà l’attrice comica ed ex naufraga dell’Isola dei famosi Valentina Persia che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Che l’avventura abbia inizio 🤞🍀💪” Pronti a scaldare i motori ci sono anche gli altri concorrenti, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Samira Lui, Antonino Spadaccino, Claudio Lauretta ed Elena Ballerini. Novità di quest’anno poi sono anche i ‘ripetenti’ ovvero Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli già concorrenti nelle passate edizioni.

Anticipazioni Tale e Quale Show: il cast scalda i motori in vista della 1^ puntata

I dieci concorrenti dello show di Carlo Conti (che ha confessato di non prendere tutti) più i due ‘ripetenti’ sono pronti per partire con la nuova edizione da venerdì 30 settembre. A giudicare le varie esibizioni ci saranno Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello oltre ad un ospite/imitatore diverso in ogni puntata. Il cast sulla carta è molto promettente: riuscirà a bissare il successo negli ascolti dell’anno scorso?