Tale e Quale Show, momenti tesi per Carlo Conti: “La cosa più difficile…”

Scritto da Giulia Tolace , il Settembre 25, 2022 , in Programmi Tv

Carlo Conti racconta la scelta del cast del programma: “E’ la cosa più difficile”

Manca ormai pochissimo al ritorno di uno dei programmi più amati di Rai1, Tale e Quale Show, che da venerdì vedrà nuovamente volti dello spettacolo cimentarsi con le imitazioni dei cantanti. Prima del debutto il conduttore su Tele Sette ha presentato ancora una volta il cast formato da: Rosalinda Cannavò, Valeria Marini, Andrea Dianetti, Samira Lui, Gilles Rocca, Valentina Persia, Claudio Lauretta, Elena Ballerini, Alessandra Mussolini, Antonino Spadaccino, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirillo (insieme). E proprio su come sceglie i concorrenti Carlo Conti dice:

“E’ la cosa più difficile. Già a maggio cominciamo a ricevere provini. La caratteristica principale è la duttilità della voce”.

Alcune scelte ricadono sui personaggi più noti che hanno voglia di divertirsi, come la Marini e la Mussolini. Mentre altre su volti meno conosciuti per i quali il programma può essere un’occasione.

Il conduttore di Tale e Quale Show ammette: “E’ una macchina quasi perfetta”

Dopo ormai tantissimi anni al timone del programma Carlo Conti è ormai abituato a tutto e per lui questa trasmissione è come una passeggiata. Infatti lui stesso dice:

“E’ vero, è una macchina quasi perfetta. Bisogna soltanto fare una buona manutenzione, introdurre piccole novità e scegliere i protagonisti giusti”.

Per la buona riuscita del programma secondo il conduttore l’elemento principale sono proprio i concorrenti. Ma anche la giuria ha la sua importanza. Per questo Carlo Conti ha voluto, oltre ai veterani Loretta Goggi e Giorgio Panariello, di nuovo Cristiano Malgioglio. “Ha portato brio ed eccentricità ed è stato riconfermato” conclude il conduttore.

“Quest’anno ci sarà una novità” annuncia Carlo Conti

Mentre i concorrenti di Tale e Quale Show raccontano le prime paure il conduttore durante l’intervista annuncia:

“Quest’anno ci sarà una novità”.

Si tratta del primo “ripetente” tra i protagonisti, ovvero Francesco Paolantoni. Quest’ultimo nella scorsa edizione aveva contestato le valutazione dei giudici e adesso si ripresenta ma in coppia con Gabriele Cirilli come coach personale. “I due si esibiranno insieme” anticipa il conduttore di Rai1. Infine Conti si augura che anche quest’anno, così come l’anno scorso, la media dello share possa essere alta così da confermare l’affetto del pubblico nei confronti del programma.