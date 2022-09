Tale e Quale Show, Samira Lui è spaventata: “Ecco cosa temo di più”

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 5, 2022 , in Musica

Samira Lui concorrente della prossima edizione dello show di Carlo Conti svela: “Ho paura di me stessa”

La giovane ereditiera del game show del preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna sarà nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. A pochi giorni dall’inizio di questa avventura ha rilasciato una lunga intervista alla fanpage instagram thepipol_tv. In questa occasione le è stato chiesto se è un po’ spaventata nell’affrontare questa competizione, che sarà sicuramente molto divertente ma al tempo stesso complicata. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha dapprima rivelato scherzando di essere preoccupata più da se stessa che dai suoi rivali, e successivamente non ha fatto mistero di essere tranquilla:

“Ho più paura di me stessa che degli altri (ride)…Sono tranquilla. Certo, a chi non piacerebbe vincere? Ma io vorrei semplicemente far le cose bene e con il sorriso…”

Tale e Quale Show, la concorrente non ha dubbi: “E’ un bel cast, molto vario”

Successivamente la fanpage instagram thepipol_tv ha chiesto a Samira Lui una sua opinione sul cast dello show condotto da Carlo Conti (QUI tutti gli ultimissimi rumor). A tal proposito la giovane ragazza ha rivelato di credere sia un cast molto variegato, cogliendo la palla al balzo per rivelare di essere felice che in gara ci sia anche Valentina Persia:

“Lei mi sembra una persona molto carismatica, una di quelle che non si pone limiti. Quindi ammetto che sono molto felice che ci sia anche lei…”

Sugli altri concorrenti dello show non si è invece esposta limitandosi a dire di doverli conoscere ancora personalmente.

Anticipazioni Tale e Quale Show, la nuova concorrente svela: “Voglio farmi conoscere bene”

La fanpage instagram thepipol_tv ha poi chiesto a Samira Lui cosa si aspetta da questa nuova esperienza. E la giovane ex ereditiera non ha nascosto di sperare di poter far conoscere al grande pubblico chi è davvero:

“Vorrei uscisse anche chi è Samira. Amo la leggerezza, il divertimento e vorrei che questo arrivasse al grande pubblico…”

Ovviamente la nuova concorrente della prossima edizione del talent show vip di Carlo Conti ha promesso che darà tutta sè stessa per fare bella figura: “Darò tutto quello che riuscirò a dare…”