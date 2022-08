Tempesta d’amore anticipazioni, Costanze perde tutto: una bugia la distrugge

Anticipazioni tedesche soap opera Rete4: spunta un nuovo triangolo amoroso

Ci sarà presto una svolta per il personaggio di Costanze Von Thalheim di Tempesta d’amore. La sorella di Maja infatti, che nelle puntate in onda in Italia è legata a Florian e sta cercando di far breccia nel suo cuore, presto dovrà mandare giù un boccone amarissimo: il compagno ama ancora l’ex. Presto per Florian e Maja ci sarà un lieto fine, mentre Costanze finirà per trovare un nuovo amore. Proprio così! Sarà Paul, che tornerà in pianta stabile al Furstenhof a catalizzare l’attenzione della rossa della telenovela. I due ragazzi inizieranno una relazione inizialmente molto libera che diventerà poi sempre più seria. Ancora una volta sarà la sorella di Maja però a perdere la testa per il compagno che invece finirà per innamorarsi di un’altra: Josie, la presunta figlia di Erik. L’aspirante cuoca che inizialmente sembrava non aver chance con il personal trainer diventerà gradualmente fondamentale per lui.



Tempesta d’amore, spoiler nuove puntate: Costanze perde anche Paul

Le anticipazioni tedesche della soap opera svelano che Josie e Linsbergh finiranno per diventare sempre più intimi e capiranno presto di essere anime gemelle. A quel punto la Von Thalheim non starà con le mani in mano e farà di tutto per dividerli, arrivando al punto di far credere alla figlia di Erik di essere stata tradita da Paul. Le anticipazioni della telenovela svelano che questo stratagemma servirà per far cadere la ragazza tra le braccia di un altro. Ma l’amore sarà più forte di ogni tranello.

Prossimi episodi soap opera: un personaggio scopre di essere stato ingannato e compie un gesto choc

Nelle nuove puntate di Tempesta d’amore, che vedranno Erik e Christoph ai ferri corti, per evitare che Paul finisca ancora tra le braccia di Josie, Costanze compirà un gesto estremo. Fingerà di aver ottenuto un importante posto di lavoro in Inghilterra e chiederà al compagno di seguirla e iniziare una nuova vita insieme nel Regno Unito. Il ragazzo, inizialmente poco convinto di lasciare la Germania, si renderà poi conto che Josie è felice con il nuovo fidanzato e accetterà di seguire la Von Thalheim. Presto però scoprirà che la fidanzata ha mentito e prenderà una decisione estrema: la lascerà su due piedi senza guardarsi più indietro. Proverà a riconquistare la dolce Josie?