Terra Amara anticipazioni, colpo di scena: Zuleyha incastra Demir e Hunkar

Cosa succederà nelle prossime puntate: Zuleyha riceve un grande regalo

La settimana prossima ci sarà il compleanno della protagonista di Terra Amara e il regalo più grande sarà proprio Demir a farlo. Infatti il marito comprerà alla moglie una macchina. Yilmaz, invece, quel giorno sarà molto triste e si lascerà andare ai ricordi. Intanto Sermin dovrà fare i conti con la furia di Hunkar che imporrà alla nipote di chiedere scusa a Gulten in quanto non è stata lei a rubare i suoi gioielli, ma Veli. Ma ci saranno anche altri personaggi che faranno arrabbiare non poco Hunkar. Saniye, ad esempio, si rifiuterà di fare una visita ginecologica con la signora perché ha paura che scopra la sua bugia. Alla fine la donna sarà comunque costretta a rivelare la verità.

La furia di Demir si abbatte su un personaggio di Terra Amara

Se da una parte nelle prossime puntate il protagonista della soap vivrà un momento felice perché verrà eletto presidente della camera dell’industria, dall’altro Demir dovrà fare i conti con un nuovo problema. Infatti Sabahattin lo metterà al corrente del fatto che Gaffur abbia tentato di uccidere Yilmaz mentre si trovava ricoverato in ospedale! Subito Demir organizzerà un attentato e caccerà Gaffur e Saniye dalla tenuta. I due prenderanno quei giorni come una vacanza fin quando non perderanno tutti i soldi e lei minaccerà Gaffur di farsi riassumere alla villa.

Il piano di Zuleyha contro Demir e Hunkar

Saniye e Gaffur stando alle anticipazioni di Terra Amara riusciranno a farsi riassumere nella villa ma all’oscuro di Demir. Intanto Yilmaz dovrà fare i conti con la sconfitta politica avuta con Demir soltanto per un voto. Hunkar darà a Sermin la notizia della morte di Veli e la donna si mostrerà sconvolta ammettendo di aver avuto una relazione con lui. Infine Zuleyha andrà a fare un giro in macchina con Sermin e le dirà la sua intenzione di partire per Istanbul con il piccolo Adnan. Subito Sermin andrà a riferirlo a Demir che insieme alla madre si precipiterà all’aeroporto. Qui però troverà solo Yilmaz: Zuleyha ha fatto tutto ciò solo per testare la fiducia della famiglia Yaman nei suoi confronti.