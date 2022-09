Tina Cipollari furiosa con Maria De Filippi: “Non posso più parlare?”

Uomini e Donne, un nuovo cavaliere provoca l’opinionista: “Magari potresti piacermi”

E’ appena terminata una nuova puntata di Uomini e Donne. E come sempre le polemiche non sono certo mancate. Cos’è successo? Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio del dating show un nuovo cavaliere, il quale ha detto di provare solitamente attrazione nei confronti delle donne più mature. A quel punto Tina Cipollari l’ha subito contestato. Tuttavia l’uomo non si è scomposto più di tanto, cogliendo la palla al balzo per provocarla:

“Non guardo le donne più giovani…Mi piacciono le donne più grandi…Qual è il problema? Può anche darsi che mi piaccia tu…”

L’opinionista si è subito alterata facendo presente all’uomo che non è il suo tipo: “A me piacciono anziani e milionari…Hai toppato con me…Non mi guardare proprio…”

Maria De Filippi fa perdere le staffe all’opinionista: “Non si può dire niente?”

Tina Cipollari ha poi continuato ad attaccare a testa bassa il nuovo cavaliere di Uomini e Donne, tanto che anche la stessa conduttrice è stata costretta ad intervenire per difenderlo: “Tina, ma lo lasci in pace?” A quel punto l’opinionista del dating show, nella cui puntata di oggi c’è stato anche il tanto atteso confronto tra Ida e Riccardo, è andata su tutte le furie, non capendo il motivo per cui non possa dire la sua: “Ah ma chi è arrivato? Non si può neppure parlare con questo?” La presentatrice le ha però fatto notare di non averlo mai lasciato in pace dal momento in cui ha messo piede nello studio: “Te lo stai mangiando…E’ giovane e ha 38 anni…Ha detto chi cerca…”

Tina Cipollati contro il nuovo cavaliere: “Sei nel posto sbagliato”

Successivamente l’opinionista ha preso nuovamente la parola chiedendo al suddetto cavaliere di dire se c’è qualcuna nel parterre femminile di Uomini e Donne che è riuscita a catturare la sua attenzione. L’uomo ha risposto affermativamente, puntualizzando però di non voler fare nomi perchè è riservato. Tina si è quindi arrabbiata cercando di metterlo in difficoltà:

“Riservato? E vieni in un programma televisivo? Se eri riservato non venivi qua…”

La Cipollari ha poi avvertito il cavaliere che è già nella sua lista nera. Tuttavia quest’ultimo ha fatto spallucce, limitandosi a dire di essere abituato agli attacchi: “Nella mia vita sono sempre stato attaccato…”