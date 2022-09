Tv Talk torna in onda con un nuovo orario: anticipazioni ospiti 1° ottobre

Anticipazioni del talk puntata del 1° ottobre: nuovo orario per il programma di Rai3

Quando si parla del programma storico e longevo di Rai3 condotto da Massimo Bernardini spesso si utilizza l’espressione ‘puntuali alle 15.00 in punto’ per indicare l’orario di inizio, tuttavia, la prima puntata della nuova edizione, invece, sarà contraddistinta da un cambio di orario. Come si scopre dai profili ufficiali del programma, infatti, Tv Talk andrà in onda a partire dalle 15.20 ed il motivo è presto detto, dalla Guida di Raiplay, infatti, si scopre alle 15.00 verrà trasmesso uno Speciale del Tg3 dal titolo Puliamo il mondo e poi verrà trasmessa una striscia de Gli Imperdibili, programma che svela retroscena, aneddoti e dietro le quinte delle trasmissioni tv. Questo nuovo cambio d’orario, tuttavia, è solo temporaneo da sabato prossimo ritornerà al consueto.

Ospiti Tv Talk della prima puntata: Gabriele Corsi e Roberta Petrelluzzi

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti della 1^ puntata del talk condotto da Massimo Bernardini, dai profili ufficiali del programma scopriamo che nel salotto di Rai3 ci sarà la conduttrice e giornalista Roberta Petrelluzzi ideatrice e conduttrice del longevo Un Giorno in Pretura. Altro ospite della puntata sarà anche Gabriele Corsi volto Rai che ha condotto insieme a Cristiano Malgioglio ESC 2022 e che attualmente è il conduttore di Don’t Forget The Lyrics e Deal with it sul Nove. Accanto a loro non mancheranno poi i consueti opinionisti ed i giovani analisti che commenteranno i programmi televisivi ed i loro personaggi.

Massimo Bernardini torna in onda con il suo programma: ospiti ed anticipazioni

Dopo la pausa estiva Tv Talk torna in onda per commentare i fatti più salienti della tv ed in questi mesi ce ne sono stati veramente molti dagli eventi come la morte della Regina Elisabetta II e le Elezioni fino alla nuova stagione televisiva ripartita in queste settimane. Il conduttore, che di recente si è scagliato contro i giornalisti, sarà affiancato come sempre da Silvia Motta, Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli e tutti i giovani analisti. L’appuntamento quindi è per sabato prossimo, 1° ottobre, a partire dalle 15.20 su Rai3.