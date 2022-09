U&D, il nuovo tronista Federico Dainese sente un’ex dama? La segnalazione

Un nuovo tronista al centro delle polemiche: messaggi con una ex del trono over

I nuovi tronisti di Uomini e Donne si chiamano entrambi Federico, e saranno distinti dalle iniziali del loro cognome. Il ragazzo genovese è già noto al pubblico, per aver corteggiato nella scorsa edizione Veronica Rimondi. L’ex corteggiatore di quest’ultima si trova già al centro delle polemiche a causa di una segnalazione arrivata all’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha mostrato una chat tra il neo tronista e un’ex dama del programma ha scritto:

“Iniziamo con gli scoop! Il nuovo tronista che fino a qualche settimana fa invitava in vacanza una ex partecipante del trono over. Sarà un altro caso umano”.

Federico Dainese si frequenta con una ex corteggiatrice di Armando? Lo scoop

Nel corso di una nuova registrazione del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, sono stati presentati i nuovi tronisti. A sedersi nella famosa poltrona rossa sarà anche Federico Dainese, che è una vecchia conoscenza del noto programma per aver fatto la corte all’ex tronista Veronica Rimondi. Nel video di presentazione pubblicato su Wittytv.it il ragazzo si è raccontato con queste parole: “Ho 25 anni e vengo da Genova. Faccio l’odontotecnico, sono ormai cinque anni che lavoro con mio padre. Posso considerarmi il cocco di mamma, mi vizia un po’, ho sempre il pranzo pronto. Con le donne divento un sottone quando mi innamoro, quando mi piace una persona do tutto. Spero di trovare una persona per quello che sono e non per quello che faccio”. Il nuovo tronista ha fatto i conti subito con una segnalazione arrivata al blogger Amedeo Venza, che ha mostrato lo screenshot di una chat tra il diretto interessato e una ex dama del trono over. La stessa indiscrezione è stata resa nota dall’influencer napoletana Deianira Marzano, che ha mostrato ciò che le ha scritto uno dei tanti utenti della rete:

“Sta andando a Uomini e Donne e sta vedendo una ragazza che ha fatto la corteggiatrice per Armando. Silvia”.

Scendendo nel dettaglio come si può leggere nei messaggi in questione, il nuovo tronista ha fatto un invito a una ex dama, però al momento non c’è alcun indizio per poter confermare che ci sia attualmente una frequentazione tra i due.

Anticipazioni sulla nuova registrazione: il noto cavaliere si è dichiarato a una tronista

Intanto nella nuova registrazione del seguitissimo programma è accaduto di tutto, e a svelare le anticipazioni in anteprima ci ha pensato la pagina Instagram uominiedonneclassicoeover. A sorpresa Riccardo Guarnieri, uno storico protagonista del trono over, ha deciso di dichiararsi alla tronista Federica Aversano, invece la sua ex Ida Platano è tornata a frequentare Alessandro Vicinanza con cui si è scambiata un bacio durante un esterna.