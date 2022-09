Uomini e Donne, i nuovi tronisti: Riccardo Guarnieri si dichiara per Federica

Federico Dainese e Federico N. suono i due nuovi tronisti: le ultimissime anticipazioni

Ieri è stata registrata la seconda puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Ed in questa circostanza Maria De Filippi ha presentato anche i due nuovi tronisti maschi. Chi sono? Entrambi si chiamano Federico. Uno dei due è una vecchia conoscenza del pubblico del popolare dating show prodotto e condotto dalla popolare conduttrice, visto che nella scorsa edizione ha corteggiato senza fortuna la tronista Veronica Rimondi. Quest’ultimo nella videoclip di presentazione ha rivelato che è un odontotecnico e nel momento in cui si innamora seriamente di una donna diventa un vero e proprio sottone. L’altro invece ha 25 anni ed è di Roma. Nel video di presentazione ha rivelato di aver affrontato tante difficoltà nella vita. Per tale ragione è cresciuto molto presto.

Uomini e Donne: il cavaliere tarantino si dichiara subito per la nuova tronista Federica

I colpi di scena non sono però finiti qua. Cos’altro è successo? Come riportato dalla fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover Riccardo Guarnieri ha cercato di conquistare la nuova tronista Federica Aversano, la quale però ha spento immediatamente le sue speranze. Difatti quest’ultima ha rivelato al cavaliere di non essere interessata a conoscerlo perchè non ha gradito come ha trattato in passato Ida Platano. Il cavaliere, che nella prima registrazione ha litigato con la sua ex, non si è però perso d’animo asserendo di volerle far cambiare idea. E’ poi intervenuta la conduttrice facendo sapere che qualora volesse davvero corteggiare la tronista dovrà lasciare il parterre maschile e sedersi con i corteggiatori con tutti i rischi del caso (se dovesse essere eliminato sarebbe costretto a lasciare la trasmissione). A quel punto si è tirato indietro.

Ida Platano ci riprova con Alessandro: Armando Incarnato va su tutte le furie

La fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha poi rivelato che la popolare dama di origini bresciane è uscita nuovamente con il suo ex Alessandro Vicinanza, con il quale c’è stato anche un bacio passionale. Tuttavia questo ritorno di fiamma poco è stato gradito dal cavaliere napoletano di Uomini e Donne, che non ha lesinato critiche alla donna. C’è poi stata una furiosa lite tra Alessandro ed Armando. In questa occasione Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per riportare l’ordine in studio.