Uomini e Donne, Pinuccia attaccata da Tina Cipollari: “Una grande cafona!”

L’opinionista e la dama del trono over ai ferri corti anche nella nuova stagione: il primo scontro

Non poteva mancare il primo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna, in una puntata della nuova stagione del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. L’opinionista ha espresso il suo parere, non appena la dama e Alessandro Rausa hanno raccontato di essere stati a un concerto insieme. L’ex moglie di Kikò Nalli si è però infuriata quando la protagonista del trono over dopo averla ignorata le ha detto: “Le diamo fastidio, ma che male abbiamo fatto perchè non dobbiamo volerci bene, è insopportabile!”. La replica dell’opinionista è stata: “Sei una grande cafona e maleducata!”.



L’ex infermiera di Vigevano difesa dal cavaliere: “Non è così assolutamente”

Nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne che il pubblico ha seguito oggi su Canale 5, la conduttrice ha fatto sapere che Pinuccia Della Giovanna e Alessandro Rausa sono andati a un concerto di Vasco Rossi insieme. La dama ha affermato: “A me è piaciuto tantissimo, con lui ci siamo divertiti, tante persone sono venute a fotografarci”. La reazione dell’opinionista non si è fatta attendere: “Vasco lo avranno proprio ignorato, non sapevano proprio chi fosse!”. A difendere l’ex infermiera di Vigevano ci ha pensato il cavaliere: “Assolutamente non è così, su dieci persone otto erano favorevoli a lei”. La dama ha continuato a lamentarsi di Tina Cipollari: “Tu sei educata, un’educazione meravigliosa, ma finiscila, la finisci per favore, che pesante. Sono qui per trovare l’amore, zitta per favore, è solo capace di offendere, quanta pazienza” che ha aggiunto: “Le brucia che lui non è innamorato di lei e da la colpa a me. Lui è un anno che ti sta spiegando che ti vede come un’amica, è stato chiaro”.

L’ex di Ida Platano riceve un due di picche dalla nuova tronista: “Non ho la curiosità di conoscerti”

Pinuccia ha affrontato Tina Cipollari dicendole: “Bionda, di matrimonio ne ho fatti 53, tu quanti ne hai fatti? Basta per favore!”. L’ex moglie di Kikò Nalli si è giustificata: “Non può aggredire perchè le sto dicendo la verità, se non si sa relazionare con il prossimo non è colpa mia!”. La dama del trono over ha replicato: “Ce l’hai con me, finiscila, non hai vergogna? Di male non ne ho fatto a nessuno, insopportabile una donna così”. Infine la collega di Gianni Sperti ha rincarato la dose: “Sei una strega, sei stata un rimpiazzo per lui, ti ha portato perchè ha avuto un problema la nipote, sennò tu al concerto manco ci andavi!” scatenando la reazione della 79enne: “Perchè sei cattiva così con me?”.

Intanto sempre nella puntata di Uomini e Donne di oggi, la nuova tronista Federica Aversano ha fatto capire di non ricambiare l’interesse di Riccardo Guarnieri che ieri è sbottato con l’ex, dicendogli: