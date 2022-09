Un posto al sole, attrice Susanna in lacrime dopo l’addio: “Mi scoppia il cuore”

Susanna è morta! Agnese Lorenzini lascia la soap di Rai3 dopo 6 anni: “Grazie a tutti”

Venerdì 2 settembre i fan di Un posto al sole hanno pianto tutte le loro lacrime: Susanna, dopo aver sposato Niko in ospedale, ha avuto un grave malore dal quale non si è più ripresa ed è morta! Agnese Lorenzini, come ha spiegato con le lacrime agli occhi nelle storie di Instagram, ha impiegato 2 giorni per scrivere un post perché non trovava le parole: “Sto così non perché sono triste ma perché mi scoppia il cuore”. L’attrice è stata travolta dall’affetto dei fan, che non si aspettavano questa tragica uscita di scena, e dei colleghi di Upas. Scrive l’attrice di Susanna:

“Un viaggio lungo sei anni. Questo post lo vorrei dedicare a tutta quella parte di questa grande famiglia che di solito non vedete, quella strabiliante macchina da guerra che ogni giorno da 26 anni porta Un posto al sole dentro le vostre case. A loro vorrei dire pubblicamente grazie”.

L’attrice di Susanna parla di Luca Turco (Niko): “E’ cresciuto insieme a me”

La coppia formata da Niko e Susanna ne ha passate tante in 6 anni. Ed è proprio al collega che Agnese Lorenzini dedica parole di affetto:

“Grazie a Luca Turco che è stato al mio fianco ed è cresciuto insieme a me letteralmente dal primo all’ultimo momento e a Gennaro De Simone: sono stati la mia famiglia per finta e voglio loro un mondo di bene”.

Infine l’attrice ha ringraziato il pubblico di Un posto al sole sempre attento e partecipe. Cosa accadrà dopo la morte di Susanna? Gli spoiler e i retroscena sono all’ordine del giorno!

Niko di Un posto al sole saluta Agnese Lorenzini: “E’difficile perdere una collega come te”

Il post dell’attrice di Upas è stato travolto dai mi piace e dai commenti non solo dei fan ma anche dei colleghi, tra questi Luca Turco che interpreta Niko Poggi. Scrive l’attore: “E’ difficile perdere una collega come Agnese. Dolce, educata e con animo sensibile. Ti auguro di raccogliere tutto ciò che hai seminato con costanza e dedizione”. Agnese Lorenzini dice addio alla storica soap di Rai3 con la certezza di aver lasciato in tutti un buon ricordo e con la speranza di realizzare tutti i suoi sogni.