Un posto al sole, spoiler e retroscena: quello che nessuno sa sugli attori

Le coppie della soap di Rai3 in vacanza: relax in Sardegna e ai Caraibi

Dopo due settimane di pausa, lunedì 29 agosto è tornato Un posto al sole. La soap più longeva della televisione italiana aveva lasciato i telespettatori con il fiato sospeso per il destino di Viola e Susanna colpite alle spalle dal boss Lello Valsano. Gli attori sono tornati sul set qualche giorno fa dopo aver trascorso le vacanze in luoghi paradisiaci come svela Nuovo Tv. La coppia formata da Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, rispettivamente Filippo e Arianna nella soap, sono stati in Sardegna, a Chia, con le figlie Viola Belle e Sole. L’altra coppia formata da Luca Turco (Niko) e Giorgia Gianetiempo (Rossella) è volata ai Caraibi. I due si sono conosciuti sul set di Upas, stanno insieme dal 2017 e convivono da tre anni a Napoli. Patrizio Rispo (Raffaele) ha scelto il mare di Procida per rigenerarsi.

Le attrici di Angela e Viola amiche sul set e nella vita: le loro vacanze

In Un posto al sole i personaggi di Angela e Viola sono legate da una profonda amicizia. Le due attrici sono molto amiche anche nella vita reale e hanno trascorso qualche giorno insieme tra spiaggia e mare. Nina Soldano (Marina), invece, è volata nella Repubblica Dominicana con il marito Teo Bordagni per ricaricarsi. Le anticipazioni delle prossime puntate della storica soap di Rai3 rivelano che Viola tornerà a casa dalla sua famiglia. Niko, dopo la tragica morte di Susanna, farà di tutto per proteggere Jimmy dalla mamma Micaela.

Spoiler nuove puntate Un posto al sole: il tragico destino di Susanna Picardi

Sul destino di Viola e Susanna si sono rincorse tante ipotesi shock sul web. Le condizioni di Viola sono apparse subito gravi ma poi si è ripresa e ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Susanna, invece, si è ripresa ma, dopo il matrimonio con Niko celebrato in ospedale, ha avuto un grave malore che l’ha portata alla morte. Non resta che guardare i prossimi episodi della soap di Rai3 dal lunedì al venerdì alle 20:50 per scoprire cosa accadrà dopo l’uscita di scena di Agnese Lorenzini.