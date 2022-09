Un posto al sole, Agnese Lorenzini senza freni: “Susanna mi disapproverebbe”

Agnese Lorenzini, confessione sul personaggio di Susanna: “Mi disapproverebbe se mi vedesse uscire la mattina”

Da anni la bravissima Agnese Lorenzini è uno dei personaggi più apprezzati della popolare soap Un posto al sole. Sono passate le stagioni e la Susanna portata sul piccolo schermo dall’artista è entrata nel cuore dei fan, che però pochi giorni fa si sono trovati a fare i conti con la drammatica morte del personaggio. Popolo del web in rivolta, con la stessa Agnese che ha commentato con grande dispiacere l’addio al progetto. Intervistata dal settimanale Intimità la Lorenzini ha rievocato la sua Susanna, provando a paragonarla:

Come dico sempre io e Susanna siamo entrambe appassionate della professione che abbiamo scelto e determinate nel coltivarla ogni giorno. Per quanto riguarda il look però siamo completamente agli antipodi, lei mi disapproverebbe se mi vedesse uscire di casa la mattina

ha scherzato l’attrice parlando alla rivista.

L’attrice rivela una sua grande emozione: “Provo una grande agitazione quando…”

Dalla televisione al teatro, senza rinunciare a professionalità e qualità. Agnese Lorenzini è legatissima al suo lavoro nello spettacolo e nel corso di una intervista a Intimità ha raccontato il suo rapporto con il palcoscenico, che spesso e volentieri è capace di giocare qualche brutto scherzo a livello emotivo: “Provo una grande agitazione quando arriva il momento di entrare in scena. Poi arriva l’adrenalina pura. Oltre all’energia che metti in campo tu devi fare i conti anche con quella degli spettatori, è un flusso continuo” – le dichiarazioni dell’attrice alla rivista – .

Il commovente addio a Un posto al sole

Nei giorni scorsi, subito dopo l’uscita di scena della sua Susanna, Agnese Lorenzini ha trovato le parole in seguito a una lunga riflessione per salutare i suoi fan di Un posto al sole. Intervenuta su Instagram l’attrice, visibilmente emozionata, ha commentato il suo addio alla nota soap di casa Rai: “Volevo dirvi che ci ho messo due giorni a fare il post che ho appena pubblicato, perché semplicemente non trovavo le parole. Sto così ma non è tristezza, mi scoppia il cuore” – il commovente saluto dell’attrice che in questi anni ha vestito i panni di Susanna e morta negli ultimi episodi – .