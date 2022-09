Un posto al sole: nuovo dramma per Chiara, decisione improvvisa per Lara

Anticipazioni Soap Rai3: Lara prende una decisione improvvisa e inattesa

Nuovi colpi di scena sono in arrivo nelle prossime puntate di Un posto al sole. Si scoprirà finalmente chi ha avvelenato Marina Giordano e Roberto Ferri? Di certo si scoprirà quale sarà il destino di Chiara Petrone che, dopo essere tornata in Italia con Nunzio, dovrà affrontare l’esito del processo. Le anticipazioni della soap di Rai3 dal 3 al 7 ottobre rivelano che ci sarà un drammatico confronto tra Chiara e Nunzio. Per lo chef del Caffè Vulcano è stato un grosso errore fuggire da Napoli per non finire in carcere. Lara Martinelli, sospettata di aver avvelenato Marina e Roberto, prenderà una decisione improvvisa e del tutto inaspettata. Renato continuerà la sua battaglia contro la decisione di Alberto Palladini di mettere su una casa vacanza. L’uomo metterà in atto un piano per portare dalla sua parte Otello. Poggi, poi, ritiene che Alberto abbia un’influenza negativa su Niko.

Upas, trama settimana prossima: Chiara sconvolta dall’esito dell’udienza

Arriva il giorno dell’udienza decisiva del processo a Chiara Petrone. Nunzio non la lascerà sola un attimo. Intanto Micaela continuerà a regalare gioia e spensieratezza a Jimmy mentre Niko sarà sempre più cupo e arrabbiato. Il bambino deciderà di aiutare suo padre e farà un incontro inatteso. Chiara rimarrà sconvolta dall’esito dell’udienza, Nunzio la coglierà di sorpresa facendole una proposta sconvolgente. Viola si sentirà molto in colpa per aver messo fine al suo matrimonio con Eugenio. Speranza si confiderà con Mariella: Samuel ha un carattere troppo debole secondo lei. Mariella la rassicurerà dicendole che a volte anche Guido è cosi, l’uomo ascolterà la conversazione.

Anticipazioni Un posto al sole, 3-7 ottobre: nuovi sospetti su Lia

Le anticipazioni della soap di Rai3 della prossima settimana rivelano che nuove ombre si addenseranno su Lia, la nuova domestica di casa Ferri. Cosa nasconde? Intanto Diego comincerà a nutrire un certo interesse per lei. Guido farà di tutto per far ricredere Mariella. Ci riuscirà? L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai1. Intanto l’attore di Roberto Ferri ha lanciato uno spoiler sulla trama delle prossime puntate.