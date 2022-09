Un posto al sole, spoiler attore Roberto: “Ci saranno importanti sviluppi”

Riccardo Polizzy Carbonelli svela: “Importanti sviluppi per Roberto e Marina”

Un posto al sole, la soap più longeva della televisione italiana, non smette di stupire. Soprattutto nell’ultimo anno i colpi di scena si sono susseguiti. Dopo l’aggressione di Susanna prima, il ferimento e la morte della Picardi poi, ora un altro giallo sta sconvolgendo Palazzo Palladini: qualcuno ha avvelenato Roberto Ferri e Marina Giordano con una bottiglia di champagne. Solo l’intervento di Fabrizio Rosato ha evitato che i due passassero a miglior vita. Chi è stato? E, soprattutto, perché? La polizia sta indagando. Riccardo Polizzy Carbonelli che interpreta Ferri da più di 20 anni, ha svelato al settimanale Nuovo:

“Ci saranno importanti sviluppi sia per il mio Roberto che per Marina. Inoltre avremo a che fare con Lia Longhi, nuova e indecifrabile domestica. C’è tanta carne al fuoco con un fine anno ricco di colpi di scena sorprendenti”.

L’attore di Ferri parla della sua amicizia con Peppe Zarbo: “Tra noi nessuna competizione, solo stima reciproca”

Nelle puntate di questa settimana di Upas, la polizia, su indicazione di Marina, concentrerà i suoi sospetti su Lara Martinelli. La donna si professerà innocente. Sarà davvero così? Sul set della storica soap di Raitre è nata una grande amicizia tra Riccardo Polizzy Carbonelli e Peppe Zarbo che interpreta Franco Boschi. Rivela l’attore di Ferri sulle pagine di Nuovo:

“Tra noi nessuna competizione, ma solo grande stima reciproca. Mi è sempre piaciuto vedere Peppe lavorare perché ha meravigliosi piani di ascolto anche quando non ha battute”.

Ha sempre apprezzato i suoi racconti, le sue battute e le sue barzellette.

Un posto al sole, Riccardo Polizzy Carbonelli anticipa: “Prima o poi io e Franco ci rincontreremo”

L’amicizia tra i due attori è nata in maniera del tutto casuale. Ora che i loro camerini sono vicini appena possono si vedono per parlare delle loro scene o semplicemente per ascoltare buona musica. I loro personaggi, Roberto e Franco, hanno collaborato per un po’ ma ora tra i due la tensione è altissima. Dice Polizzy Carbonelli: “I loro rapporti si sono raffreddati ma Ferri è dispiaciuto perché stima Franco. Penso che prima o poi ci rincontreremo”.