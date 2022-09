Un posto al sole anticipazioni: sorpresa per Marina e Roberto. Eugenio…

Scritto da Isabella Adduci , il Settembre 8, 2022 , in Soap

Alberto farà una proposta inaspettata a Clara nelle prossime puntate

Le ultime puntate di Un posto al sole sono state molto seguite. La tragica morte di Susanna ha commosso tutti i fan della soap che non si aspettavano un simile epilogo. Niko ha il cuore a pezzi ma ora ha un unico scopo: proteggere Jimmy dalla madre Micaela. Per il resto, a Palazzo Palladini la vita continua. Le anticipazioni della prossima settimana della soap rivelano che Nunzio deciderà di raggiungere Chiara a Capo Verde, decisione che sconvolgerà Franco. Boschi sfogherà la sua rabbia contro Roberto Ferri il quale, a sua volta, litigherà con Marina che gli farà cambiare atteggiamento. Alberto, che sembra essere davvero cambiato stavolta, farà a Clara una proposta inaspettata e sorprendente. Si scoprirà che Chiara ha ricominciato a drogarsi ma l’arrivo di Nunzio potrebbe salvarla. Eugenio prenderà un’iniziativa inattesa che però non sortirà l’effetto sperato.

Anticipazioni Upas settimana 12-16 settembre: Samuel prende una decisione importante

Viola (Ilenia Lazzarin ha lanciato uno spoiler sul suo personaggio) si è ripresa fisicamente ma non psicologicamente: quanto accaduto a lei e Susanna continuerà a tormentarla. Nunzio e Chiara si ritroveranno ma qualcosa turberà presto la loro serenità. Jimmy si troverà ad affrontare delle prove difficili per la sua età. Samuel, stanco di essere considerato un uomo senza attributi, prenderà un’importante decisione: affronterà Espedito, il padre di Speranza, in un duro faccia a faccia. Chi avrà la meglio? Nunzio, dopo aver scoperto che Chiara si droga di nuovo, dovrà fare i conti con la dura realtà.

Un posto al sole, trame nuovi episodi: Marina e Roberto ricevono un regalo inatteso

Negli episodi della soap di Rai3 dal 12 al 16 settembre Marina e Roberto riceveranno un regalo inaspettato. Da parte di chi? Forse di Lara che farà finta di aver dato alla luce il figlio di Ferri? E, soprattutto, cosa nasconde la nuova governante? Alberto Palladini cercherà di far ragionare Niko sull’opportunità di fare la guerra alla madre di suo figlio. Micaela, d’altro canto, non si darà per vinta: è pronta a combattere! L’appuntamento con la storica soap è dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3.