Un posto al sole, spoiler di Ilenia Lazzarin: riguarda il personaggio di Viola

L’attrice di Viola spiazza: “Salva per un pelo…o succederà qualcos’altro?”

Le puntate di Un posto al sole della scorsa settimana hanno messo a dura prova le coronoarie dei fan della storica soap. I telespettatori, in ansia per tutto il tempo per la sorte di Susanna e Viola colpite alle spalle dal boss Lello Valsano, non si aspettavano un tragico epilogo. In un primo momento Susanna si era ripresa tanto da riuscire a sposare Niko in ospedale. Le condizioni di Viola invece erano peggiorate tanto che la ragazza era finita in coma. Nell’episodio di venerdì scorso, invece, la situazione è precipitata e si è capovolta: Susanna è morta mentre Viola si è risvegliata dal coma. La Bruni, sorretta dalla mamma Ornella, si è recata nel giardino dell’ospedale per riabbracciare il figlio Antonio, Eugenio, Raffaele ed Angela. Tutto finito? Il post sibillino di Ilenia Lazzarin ha messo in allarme i fan:

“Salva per un pelo…o succederà qualcos’altro? Emozioni che non finiscono mai!!!”.

Un posto al sole anticipazioni: Viola ed Eugenio si lasciano?

Lo spoiler di Ilenia Lazzarin, una delle prime a rivelare qualche tempo fa che ci sarebbe stato un clamoroso colpo di scena, non lascia dormire sonni tranquilli ai fan della soap di Rai3. Salvo incredibili e improbabili sorprese, Viola si ristabilirà del tutto e tornerà a casa dalla sua famiglia. Cosa potrebbe succederle? Voci di corridoio parlano di una profonda crisi coniugale che potrebbe portare Eugenio e Viola alla separazione. Il magistrato era rimasto molto deluso dalla moglie che non gli aveva voluto rivelare il segreto di Raffaele.

Anticipazioni prossime puntate: Niko in guerra contro le gemelle

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole svelano che Niko, con il cuore a pezzi dopo la morte di Susanna, reagirà ingaggiando una guerra legale contro Micaela: il suo unico scopo ora è proteggere Jimmy. Alberto cercherà di farlo ragionare. Ci riuscirà? Una collega milanese di Michele arriverà a Napoli per la gioia del giornalista. A Rossella, però, non piacerà. Anche Silvia storcerà il naso. Problemi per Marina e Ferri. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.