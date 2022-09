Un posto al sole: Lara è innocente? Nunzio prende una decisione sconcertante

L’attrice di Lia ha cambiato volto dopo poche puntate: Giuliana Vigogna sostituisce Chiara Mastalli

Dopo la pausa estiva Un posto al sole sta facendo registrare ottimi ascolti. Merito della trama sempre più avvincente con la morte di Susanna prima e l’avvelenamento di Marina e Roberto dopo. I telespettatori più attenti, negli episodi di ieri e avant’ieri, avranno notato che l’attrice di Lia, la nuova governante di Ferri, ha già cambiato volto: Giuliana Vigogna ha sostituito Chiara Mastalli dopo poco tempo. Si tratta di quello che in gergo tecnico si chiama recasting. Al momento nè la produzione di Un posto al sole nè le attrici interessate hanno rilasciato dichiarazioni in merito a questo cambio. Ciò che è certo è che la misteriosa Lia continuerà a far parlare di sè: è stata lei ad avvelenare la Giordano e Ferri? Se si, perché? Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana rivelano che la polizia continuerà ad indagare.

Anticipazioni Upas, prossima settimana: Lara si professa innocente

Filippo dovrà gestire da solo i Cantieri. La tensione tra Eugenio e Viola sarà alle stelle. I due sono ancora innamorati ma non riescono a dimenticare quanto successo con l’attentato in cui la Bruni è stata ferita gravemente e Susanna è morta. Raffaele cercherà di riportare la pace nella coppia. Il magistrato, nelle prossime puntate di Upas, organizzerà una vacanza ma la reazione della moglie lo spiazzerà. La guerra tra Niko e Micaela continuerà senza esclusione di colpi. Intanto la polizia continuerà a indagare su Lara ma la donna si professerà innocente: non è stata lei ad avvelenare Marina e Roberto! Nunzio si rivolgerà a Rossella per aiutare Chiara, Riccardo si mostrerà contrariato.

Un posto al sole dal 26 al 30 settembre: la sconvolgente decisione di Nunzio

Nelle puntate della soap di Rai3 dal 26 al 30 settembre Nunzio e Chiara faranno un incontro spiacevole. Alberto porterà avanti il suo progetto di costruire una casa vacanze ma non tutti saranno d’accordo con lui. Intanto Nunzio, dopo aver sventato una rapina ai danni suoi e di Chiara, prenderà una decisione sconcertante e inaspettata. Otello tornerà a Palazzo Palladini. Patrizio Rispo ha annunciato che la tensione sarà altissima nei prossimi episodi di Un posto al sole.