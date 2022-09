Spoiler Un posto al sole: un nuovo mistero sconvolgerà Palazzo Palladini

Marina e Roberto in pericolo nelle prossime puntate: la polizia indaga

Un posto al sole continua ad appassionare i telespettatori come e più di prima grazie ai continui colpi di scena. Negli scorsi mesi i telespettatori sono stati per diverso tempo con il fiato sospeso dopo l’aggressione a Susanna ad opera dell’insospettabile rider Mattia. A fine agosto Susanna e Viola sono state ferite gravemente dal boss Lello Valsano: la Picardi è morta! Neanche il tempo di asciugare le lacrime che già un nuovo mistero aleggia su Palazzo Palladini: Marina e Roberto sono in grave pericolo, qualcuno vuole ucciderli? Si scoprirà qualcosa di più nella puntata di venerdì 16 settembre quando la Giordano e Ferri riceveranno un inaspettato regalo. Di cosa si tratta e, soprattutto, perché dopo questo episodio arriverà la polizia a Palazzo Palladini? Qualcuno si farà male? Tutti i condomini inizieranno a indagare sul colpevole. Ci saranno tanti sospettati.

Anticipazioni Upas dal 19 al 23 settembre: Viola tormentata dal ricordo di Susanna

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 settembre svelano che, dopo la sorpresa ricevuta da Marina e Roberto, la tensione si taglierà col coltello a Palazzo Palladini. Intanto arriva il giorno di San Gennaro, occasione perfetta per Fabiana per avvicinarsi a Michele. Mariella aiuterà Sasà a capire che Sarti non l’ha mai amato in realtà. Viola potrebbe tornare a insegnare nella scuola di Bianca ma, tormentata dal ricordo della morte di Susanna, non sarà convinta di fare questo passo. Infatti, una volta entrata in classe, i ricordi di quella tragedia riaffioreranno.

Un posto al sole, puntate prossima settimana: Micaela sconvolge Niko

Negli episodi della soap di Rai3 della prossima settimana la polizia continuerà ad indagare su quanto accaduto a Roberto e Marina. Nuovi tormenti per Raffaele. Una mossa a sorpresa di Micaela sconvolgerà Niko che diventerà ancora più duro nei confronti della mamma di suo figlio. Ornella cercherà di far riavvicinare Eugenio e Viola. Jimmy si troverà in mezzo alla guerra tra i genitori. Per Fabiana arriverà il momento di salutare Napoli e Michele. L’appuntamento con la storica soap è dal lunedì al venerdì alle 20:50 circa su Rai3.