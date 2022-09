Unomattina, l’allarme lanciato oggi da Massimiliano Ossini: “Fa paura”

“Fa paura, è pericoloso”, le parole del conduttore di Unomattina all’inizio della diretta

Come tutti i giorni anche oggi, mercoledì 28 settembre 2022, è stato Massimiliano Ossini a dare il via alla giornata televisiva del primo canale della Rai, arrivando in video come da tradizione dopo la lunga edizione del telegiornale del mattino. E la puntata odierna della sua trasmissione si è aperta con un tema purtroppo sempre più attuale che desta non poca preoccupazione, ossia il cambiamento climatico, a causa del quale si stanno moltiplicando negli ultimi anni le specie aliene che invadono i nostri mari, tra i quali il granchio blu, recentemente scoperto lungo le coste italiane ma caratteristico delle sponde americane dell’Atlantico. “L’ultimo alieno è questo granchio grande e pericoloso” sono state le parole del conduttore, da sempre molto attento alla natura e all’ambiente.

“Fa paura”, l’allarme lanciato da Massimiliano Ossini sulle specie aliene

“Sicuramente fa paura” ha detto inoltre il conduttore di Unomattina, che pochi secondi dopo ha aperto un collegamento con le coste dell’Adriatico, in particolare con Goro, località situata nella zona del delta del Po.

Lungo la costa della provincia di Ferrara, le vongole veraci sono molto presenti ma stanno soffrendo purtroppo

ha spiegato Massimiliano. Prendendo la parola dal porto di Goro, l’inviata ha spiegato che i pescatori del posto sono allarmati per la presenza dei granchi blu, per via del forte impatto che sta avendo sulla fauna ittica marina, ma anche per un fenomeno di pesca clandestina che ultimamente si è creato proprio a causa del granchio blu: “Le vongole, almeno per ora, non sono in pericolo, dicono i pescatori” ha asserito l’inviata.

Massimiliano Ossini, Linea Bianca: il conduttore torna sul tema della natura e dell’ambiente

A proposito di problemi ambientali e problemi che minacciano la natura, ricordiamo che fra qualche mese Massimiliano Ossini tornerà a condurre Linea Bianca, il programma itinerante del sabato pomeriggio di Rai1, dedicato alla montagna, che sarà in onda nei mesi invernali. Continuerà intanto a condurre, dal lunedì al venerdì, Unomattina, dove nell’ultima parte della puntata di oggi ha ricordato un grande cantante scomparso.