Unomattina in famiglia, Tiberio Timperi spiazza: “L’unico programma che…?”

La battuta di Tiberio Timperi: “Questo sarebbe un programma che va oltre i conduttori?”

E’ andata in onda oggi, domenica 18 settembre 2022, la seconda puntata della nuova edizione di Unomattina in famiglia, partita ieri. E proprio sull’appuntamento che ieri ha aperto ufficialmente l’edizione 2022/2023 del programma, TvBlog ha fatto una recensione, con un articolo intitolato: “Unomattina in famiglia è un programma che va al di là dei conduttori”. Riferendosi senza dubbio alla recensione in questione, Tiberio ha aperto la diretta di oggi ironizzando: “Questo è l’unico programma che va al di là dei conduttori? Ma quando mai! Cosa avete visto? Cosa avete mangiato?” sono state le sue parole, per le quali le colleghe Ingrid Muccitelli e Monica Setta sono scoppiate a ridere.

Tiberio Timperi e la recensione di Blogo su Unomattina in famiglia: “Lui unico riferimento vero”

Nella recensione dedicata alla trasmissione che da anni apre il palinsesto di Rai1 il sabato e la domenica, sempre con grandi ascolti, TvBlog ha sottolineato la mancanza di novità rispetto alle scorse edizioni, essendo rimasta praticamente intatta la formula del programma. “Forse l’unico riferimento vero è Tiberio Timperi, che da decenni lega il suo volto alla trasmissione” si legge inoltre nell’articolo nel quale Blogo asserisce che il format sarebbe più forte dei conduttori. Ricordiamo, a proposito di conduttori, che Tiberio è sempre stato il padrone di casa di questo programma, fatta eccezione per le primissime edizioni e per una stagione di qualche anno fa (quando è stato impegnato con La vita in diretta), affiancato da varie donne nel corso degli anni: Barbara d’Urso, Simonetta Martone, Roberta Capua, Adriana Volpe, Miriam Leone e Francesca Fialdini (io che firmo questo articolo sono stato tra i figuranti del programma, esperienza bellissima!).

Quasi il 20% di share per la prima puntata dell’edizione 2022/2023 di Unomattina in famiglia

Intanto, recensioni e battute a parte, sempre il sito citato nei paragrafi precedenti, parlando degli ascolti di ieri, stamani ha sottolineato che la prima puntata del programma di Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli e Monica Setta (la cui diretta è partita con una gag) ha avuto una media di 990mila telespettatori con quasi il 19% di share (18.95% per essere precisi).