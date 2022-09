Unomattina in famiglia 2022/23 al via con un imprevisto: “Non c’è il microfono…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 17, 2022 , in Programmi Tv

Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi aprono la nuova stagione con una gag

E’ andata in onda oggi, 17 settembre, la prima puntata della nuova edizione di Unomattina in famiglia, con la conduzione del riconfermato trio formato da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, dopo gli ottimi ascolti della passata stagione. Un appuntamento, quello di oggi, che si è aperto con una gag dei tre padroni di casa: Monica ha fatto notare ai telespettatori di essere l’unica dei tre con il microfono portatile (Ingrid e Tiberio avevano invece il microfono attaccato sulla camicia), ironizzando: “Questo ce l’ho solo io ma ce lo passeremo”. Tiberio ha quindi commentato con una battuta, dicendole: “Raccomandata!”. Sorridendo, Monica ha replicato: “Sono raccomandata da Tiberio”. Chiuso l’esilarante siparietto, è stato fatto un appello importante prima del via ufficiale della trasmissione.

Unomattina in famiglia e l’appello dei conduttori all’inizio della diretta: “Aiutiamo…”

“Domani, 18 settembre, l’Italia celebrerà la giornata nazionale SLA” ha annunciato subito dopo Monica Setta, rivelando anche che nella notte di oggi verranno illuminati appositamente i più bei monumenti italiani. La parola è passata poi a Ingrid Muccitelli, che ha spiegato che domani nelle principali piazze, con un contributo minimo di 10€, si riceverà una bottiglia di Barbera d’Asti. A terminare l’appello è stato Tiberio Timperi, che ha sottolineato: “Il contributo è minimo ma possiamo dare anche qualcosa in più, è una bottiglia per la quale vale veramente la pena”. Finito l’appello, i padroni di casa della trasmissione hanno invitato i telespettatori a prenotarsi per il gioco telefonico, ma Tiberio prima dell’inizio del programma ha fatto ancora una battuta dicendo: “Siamo tornati… dopo tanti promo!”.

“Il caffè ci rende nervosi”, la gag dei conduttori di Unomattina in famiglia

Chiudendo l’anteprima, Tiberio Timperi ha invitato Ingrid Muccitelli e Monica Setta a prendere un caffè con lui prima dell’inizio vero e proprio della puntata, ma Ingrid ha ironizzato dicendo: “Un altro caffè? Ma ci rende nervosi!”. Dunque, dopo la pausa, il programma è partito a tutti gli effetti e si è dato spazio, nel primo blocco, alla vicenda di cronaca rosa che da settimane spopola: la separazione Totti-Blasi. La trasmissione è poi andata avanti con le rubriche tradizionali, tutte confermate, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi quando sono trapelate le anticipazioni della nuova edizione.