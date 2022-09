Unomattina, inizio di diretta toccante. Massimiliano Ossini: “È l’ultimo viaggio…”

Seconda puntata del programma di Massimiliano Ossini dedicata alla Regina Elisabetta: “Sta compiendo il suo ultimo viaggio”

Anche oggi, martedì 13 settembre, gran parte dei programmi televisivi hanno scelto di occuparsi della morte della Regina Elisabetta, primo fra tutti Unomattina, le cui telecamere si sono accese proprio sul primo piano della sovrana del Regno Unito venuta a mancare quasi una settimana fa. “Continuiamo a seguire l’ultimo viaggio della regina” sono state le parole del conduttore, che ha poi aggiunto: “Ieri abbiamo detto che era presso una cattedrale di Edimburgo […] centinaia di migliaia di persone erano lì ad attendere il feretro”. Nel frattempo sui maxischermi dello studio è apparsa anche una foto della regina con il figlio Carlo, diventato ora il nuovo re essendo salito al trono come suo erede.

Massimiliano Ossini: “La salma della Regina Elisabetta II arriverà a Londra in aereo”

“Anche tutta la famiglia reale era lì ad attendere l’arrivo della regina” ha spiegato inoltre il conduttore di Unomattina, annunciando poi che la salma della sovrana verrà trasferita a Londra non in treno, come inizialmente si era detto, bensì in aereo. “Si è deciso così per una questione di sicurezza ma lo chiediamo a Marco Varvello” ha quindi concluso Massimiliano, dando appunto la parola all’inviato della Rai intervenuto in collegamento da Edimburgo. “Questa città oggi è ancora il centro della scena di quest’addio, oggi è l’ultimo giorno” sono state le parole del giornalista della Rai.

Massimiliano Ossini e gli ascolti della prima puntata di Unomattina 2022/2023

Intanto, proprio poco dopo la fine della diretta, sono usciti i dati auditel della prima puntata di questa nuova edizione invernale di Unomattina, ieri aperta dal padrone di casa che ha parlato di una grande preoccupazione. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…