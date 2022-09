Anticipazioni Uomini e Donne, caos in studio: Riccardo scatena la rissa

Ida Platano, due cavalieri si contendono la dama: le ultime anticipazioni

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Ed in base alle anticipazioni riportate dalla fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ne sono successe di tutti i colori anche stavolta. La puntata è iniziata subito con un accesissimo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia. Una volta finito questo ennesimo botta e risposta al veleno Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio la dama di origini bresciane e il nuovo cavaliere con cui è uscita in questi giorni. Per lei è arrivato anche un nuovo pretendente che ha deciso di tenere.

Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo Guarnieri si scontra con un nuovo cavaliere

La fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha poi rivelato che subito dopo c’è stato un accesissimo scontro tra l’ex di Ida Platano e il nuovo cavaliere che è venuto appositamente in studio per conoscerla. I due hanno sfiorato praticamente la rissa, tanto che la stessa Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per riportare un attimo l’ordine: “Maria fa stringere la mano ai due…” La suddetta fanpage ha rivelato che ieri in studio il cavaliere tarantino, che la scorsa settimana si è dichiarato a Federica, si è detto convinto che Ida provi ancora qualcosa nei suoi confronti. A quel punto è intervenuta la conduttrice, la quale ha dichiarato di credere che se lui dice così qualcosa di vero ci dovrà pur essere: “Fa elencare ad Ida tutti i pregi di Riccardo, che si commuove…”

Anticipazioni Uomini e Donne: Federico N. ha eliminato una corteggiatrice

Successivamente la fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha riportato che nella registrazione di ieri ampio spazio è stato dato ai protagonisti del cosiddetto ‘Trono Classico’. In questa occasione Maria De Filippi ha mandato in onda le esterne che hanno fatto i due tronisti con le rispettive corteggiatrici. Una volta finita la messa in onda delle esterne il tronista Federico N. ha deciso di eliminare una ragazza. Per lui sono arrivate in studio anche altre ragazze, ma ha deciso di mandarle tutte a casa poiché nessuna di loro è riuscita a colpirla favorevolmente.