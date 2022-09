Uomini e Donne, Armando Incarnato contro Ida Platano: “Sei una delusione!”

La storica dama spiazza per il riavvicinamento al suo ex flirt: “Ci siamo baciati”

Nella nuova stagione del dating show che vede al timone Maria De Filippi, c’è stato un riavvicinamento inaspettato tra l’ex di Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. La storica dama Ida Platano soprattutto ha spiazzato quando ha raccontato ciò che è successo durante una sua uscita con il suo ex flirt: “Ci siamo baciati”, dato che non si è fatta attendere la dura reazione del suo amico Armando Incarnato.



Il cavaliere napoletano mette in guardia la sua amica: “Se sbagli un’altra volta te la vedi brutta”

Nella puntata di Uomini e Donne che il pubblico ha avuto modo di vedere oggi, Ida Platano e il suo ex corteggiatore Alessandro Vicinanza si sono seduti a sorpresa al centro dello studio. La prima a rompere il silenzio è stata la parrucchiera: “Siamo andati a cena, nell’ultima registrazione si è fatto sentire con un messaggio, mi ha colpito molto, ci siamo sentiti al telefono”. Il cavaliere invece ha sottolineato: “Le ho scritto un messaggio perchè avevo voglia, dopo ci siamo sentiti, abbiamo avuto una telefonata molto lunga”. Alla domanda di Tina Cipollari: “Non è stato un gesto fatto a caso”, il ragazzo ha chiarito: “L’ho sempre detto che per me lei c’era, che non mi sarei potuto fare avanti, mi sono fatto un esame di coscienza, quello che ho provato con lei a oggi non l’ho provato con nessuno, devo essere onesto, se mi dice che è libera a me piace”. Non appena la sua amica ha scioccato tutti, per aver raccontato che c’è stato un bacio tra lei e l’ex flirt, il cavaliere Armando Incarnato è sbottato:

“Hai capito che è Riccardo due? Non è tornato per te, sennò ti veniva a trovare a Brescia, sei una delusione proprio, a oggi non ti credo più, ti piace anche a te uscire, non posso accettarlo, se sbagli un’altra volta te la vedi proprio brutta“.

L’opinionista zittisce il protagonista del trono over: “Ida non è tua figlia”

La dama Gloria invece si è scagliata contro Alessandro Vicinanza: “Ieri mi hai preso a ballare, dopo il ballo hai fatto l’ultimo con lei, eri tutto romantico e carino con me come se volevi uscire”. Gianni Sperti ha rotto il silenzio: “Se sbaglia un’altra volta non mi arrabbio con lui”. A spiegare come stanno le cose per la parrucchiera ci ha pensato la conduttrice: “A lei non interessa proprio del problema di prima, perchè non è così presa come lo era da Riccardo, per questo dice avevo voglia di uscire e sono uscita, non ho aspettative, dice può uscire con chi vuole”. Armando Incarnato è intervenuto: “E’ lui che è andato a cercarla, dovrebbe dire sono una distrazione esci con chi vuoi ma io sto qua solo per te, parlo così perchè le voglio bene”, venendo zittito da Tina Cipollari: