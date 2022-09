Uomini e Donne oggi, Ida Platano sciocca tutti: scatta il bacio con un ex

Anticipazioni puntata 23 settembre: una dama torna con l’ex e spiazza tutti

Si chiuderà con un colpo di scena la settimana a Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è partito regalando al pubblico attento di Canale5 una serie di novità. Lo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stato seguito dall’interesse di quest’ultimo per Federica Aversano, la nuova tronista. Mentre già nel secondo appuntamento di mercoledì scorso una coppia è stata messa alle strette dalla padrona di casa e ha lasciato il programma. Oggi in puntata un altro colpo di scena genererà una pioggia di critiche. La dama di Brescia racconterà di aver ripreso a frequentare il suo ex, Alessandro Vicinanza con cui la scorsa stagione televisiva aveva chiuso in malo modo. Ma non è tutto! La quarantenne svelerà che tra loro è scattato già un bacio. La scelta di Ida verrà aspramente criticata in studio e Tina Cipollari si scaglierà contro di lei.



Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: un cavaliere fa una scelta importante

Anche Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida Platano sarà al centro della scena oggi. Le sue attenzioni per Federica Aversano non passeranno inosservate e si dichiarerà per lei. A qual punto però Maria De Filippi lo metterà di fronte a una scelta: passare nel trono classico e corteggiare la bella partenopea, correndo il rischio però di andare via se lei dovesse eliminarlo. Di fronte all’eventualità di lasciare il programma il cavaliere non avrà dubbi e deciderà di rinunciare e continuare a cercare l’amore nel segmento senior della trasmissione. Una mossa ovviamente che verrà aspramente criticata in studio e vedrà saltare dalla sedia Tina Cipollari.

Uomini e Donne, bruciante rifiuto per una protagonista: la stagione tv inizia male per lei

Prima di dire addio a Federica Aversano, l’ex di Ida Platano però riuscirà a strapparle un ballo che scatenerà un putiferio in studio. La settimana nel salotto rosa di Canale5 si chiuderà anche con le vicende sentimentali di Gemma Galgani che sarebbe uscita con Didier, con il quale sarebbe scattato il bacio. Peccato che in studio la dama dovrà mandare giù un boccone amarissimo: il cavaliere infatti chiuderà la loro frequentazione. Cosa sarà successo per scatenare il rifiuto? Non resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45 su Canale5, per scoprire il motivo del primo due di picche della stagione.