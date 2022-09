Uomini e Donne, Armando Incarnato spiazza con un nuovo look: Tina lo affossa

Armando Incarnato sfoggia un nuovo look in puntata: l’opinionista lo punge subito

Quest’ultima puntata di Uomini e Donne è iniziata subito con Maria De Filippi che ha fatto notare al pubblico in studio e a casa il cambio di look del cavaliere partenopeo. Difatti quest’ultimo ha deciso di colorarsi i capelli biondo platino lasciando tutti a bocca aperta, visto che il suo colore è sempre stato nero corvino. Ovviamente non poteva mancare l’opinione di Tina Cipollari, che ha colto subito la palla al balzo per lanciargli una bella frecciata velenosa:

“Vabbè Maria…Che novità…Quanti uomini si fanno biondi oggi? E’ una moda superata…Non ha lanciato questa moda…”

Tina Cipollari insinua un dubbio sul cavaliere di Uomini e Donne: “Vuoi far parlare di te?”

Successivamente ha preso la parola Armando Incarnato facendo notare che il colore dei suoi capelli non è biondo platino, ma più tendente al bianco. Tuttavia ecco arrivare l’affondo di Gianni Sperti, che con il sorriso sulla bocca ha rivelato che il colore dei suoi capelli sembra più verde: “E’ un po’ verde…Visto da qua è un po’ verde…Magari sono solo le luci…” A quel punto la verace opinionista, che ieri è stata attaccata da Federica Aversano, ha insinuato un dubbio sul cavaliere, asserendo di star iniziando a pensare che forse cambia continuamente look per far parlare di sè: “Ma tu perchè fai questi cambi di look? Per far parlare di te?” Armando ha però subito risposto per le rime all’opinionista:

“No, l’importante è conservare la natura interiore…L’estetica è per quelli che vedono la vita come la vedi tu…Tu la vedi basandoti sull’apparenza…”

Ovviamente gli animi si sono immediatamente scaldati.

Gianni Sperti affonda il cavaliere del dating show: “Peccato che non pensi mai a cambiare interiormente”

Ha poi preso nuovamente la parola l’opinionista al fianco di Tina Cipollari, che ha subito colto l’occasione per lanciare un’altra bella frecciatina ad Armando incarnato: “Peccato che non pensi mai a cambiare interiormente…” E gli applausi in studio per Gianni si sono sprecati. Quest’ultimo però non si è scomposto più di tanto chiedendogli il motivo per cui dovrebbe cambiare interiormente:

“Io ho valori abbastanza alti e sono molto contento di quello che sono…Forse dovrei giusto modificare i toni…”

L’opinionista di Uomini e Donne gli ha quindi dato ragione, consigliandogli vivamente di modificare i suoi atteggiamenti d’ora in poi.