Uomini e Donne, Beatrice Valli dopo il ricovero: “Giorni pesanti e duri”

L’ex volto di Uomini e Donne rompe il silenzio sulla sua salute: “Ecco cosa mi è stato riscontrato”

Beatrice Valli nota al pubblico per la partecipazione al dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, di recente ha destato parecchia preoccupazione ai suoi numerosi fan, per la sparizione improvvisa dai social. La moglie di Marco Fantini successivamente si è ricoverata in ospedale e dopo essere stata dimessa ha rotto il silenzio sulla sua salute, facendo sapere di aver scoperto di soffrire di una patologia:

“Il defict vestibolare acuto, questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana”.

L’amaro sfogo della moglie di Marco Fantini: “Non so quanto tempo ci vorrà”

La recente assenza di Beatrice Valli dai social, una famosa influencer, per un ricovero in ospedale non è passata di certo inosservata ai suoi follower. Nelle scorse ore la diretta interessata ha spiegato quali sono le cause del malessere avuto, tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo essersi sottoposta a diversi accertamenti medici è venuta a conoscenza di soffrire del defict vestibolare acuto, lasciandosi andare a un vero e proprio sfogo:

“Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che vi ho sempre dimostrato”.

La modella ha aggiunto: “Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi”. Infine ha ringraziato il marito: “Grazie per esserci sempre”.

Per la precisione l’ex protagonista del trono classico che lo scorso aprile è stata preoccupata per la figlia Azzurra, si è sentita male dopo aver sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, e a farlo sapere è stata lei nella serata del 10 settembre. Il portale The Pipol Gossip poi ha sottolineato che l’influencer ha avuto delle vertigini, un problema di salute di cui soffre da anni. La moglie di Marco Fantini ovviamente ha tranquillizzato i suoi fan con queste parole: “Scusate l’assenza ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. Sono stata appena dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio”. Soltanto oggi la modella ha spiegato i motivi della sua sparizione sui social, e la patologia con cui sta facendo i conti consiste in un’improvvisa asimmetria del funzionamento vestibolare, che presenta proprio improvvise vertigini, nausea, vomito e anche impossibilità ad alzarsi dal letto.