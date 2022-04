Uomini e Donne, paura per Beatrice Valli: “Sono dovuta correre in ospedale”

Beatrice Valli preoccupata per la figlia: “Sono in ospedale perchè si è aperta il mento”

Queste sono state ore particolarmente complicate per la nota ex protagonista di Uomini e Donne, che il mese prossimo convolerà a nozze con il suo compagno Marco Fantini. Cos’è successo? La giovane ragazza ha pubblicato un suo selfie nelle sue storie su instagram, e nella didascalia ha informato i suoi numerosi follower di essere stata costretta a correre in ospedale perchè purtroppo sua figlia Azzurra si è fatta un taglio molto grosso sotto il mento: “Ragazzi al momento sono in ospedale con Azzurra…Si è aperta il mento…”

Uomini e Donne, ex protagonista rassicura sullo stato di salute di Azzurra: “Sta benino”

Dopo qualche ora Beatrice Valli ha pubblicato un altro post su instagram per rassicurare tutti sullo stato di salute della sua piccolina. Difatti l’ex protagonista del popolare dating show prodotto e concotto da Maria De Filippi, che poche settimane fa è stata ospite a Verissimo insieme alle sue due sorelle, ha dichiarato che adesso la bambina sta benino, anche se non ha fatto mistero di essersi assai spaventata:

“La bimba sta benino…E’ stata una brutta caduta che ci ha regalato 3 cm di taglio sotto il mento…”

La donna ha poi rivelato che ovviamente dovranno tenere sotto controllo la bambina, onde evitare che si strappi i punti sotto il mento.

Paura per l’ex di Uomini e Donne: “Ammetto di essermi molto impressionata”

La compagna di Marco Fantini ha poi pubblicato un altro video su instagram in cui ha spiegato ai suoi numerosi follower che mai come questa volta si è così tanto spaventata ed impressionata nel vedere un taglio così profondo:

“Sono una mamma che difficilmente si impressiona ma in 10 anni che ho bambini, non mi è mai capitato di vedere un taglio così profondo e così grosso…”

Successivamente la Valli ha anche confessato di non aver capito esattamente le dinamiche che hanno portato sua figlia Azzurra a cadere dalla bicicletta così in malo modo:

“Non so se ha preso un sasso o ha sterzato male, ma la bici si è ribaltata e gli occhiali che aveva gli sono andati sotto il mento procurandole un brutto taglio….”

Comunque sia adesso la cosa importante è che la bimba stia bene.