Uomini e Donne, Davide Donadei: “Ho perso tutto”, finita male con Chiara

Davide Donadei rompe il silenzio dopo la fine della sua storia con Chiara: “Sono rimasto solo”

L’estate 2022 verrà ricordata dai più come la stagione delle coppie scoppiate: la più famosa è senza dubbio quella composta (una volta) da Francesco Totti e Ilary Blasi, ma non si può non parlare anche di Uomini e Donne; alcune coppie, infatti, o sono in crisi profonda oppure hanno deciso di lasciarsi. E’ successo così a Davide Donadei e Chiara Rabbi lasciando i fan sbigottiti. Ora al settimanale Nuovo Tv l’ex tronista ha deciso di rompere il silenzio:

“Ho perso tutto. Sono rimasto da solo perché il nostro cane è rimasto a vivere con lei”.

Chiara Rabbi, il suo ex parla del loro addio: “Quando le cose finiscono non finiscono mai bene”

Ebbene sì, come dice Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, “quando le cose finiscono non finiscono mai bene”. Per lui è ancora presto per parlare apertamente della fine della loro relazione e soprattutto dei motivi che l’hanno portato a questa situazione, ma si è comunque lasciato andare spiegando che con Chiara ha condiviso tutto quanto e che dopo la sua scelta sono andati a vivere insieme. Durante la loro relazione hanno continuato a conoscersi, ma purtroppo tra loro non ha funzionato come speravano. Nel frattempo lei ha passato l’estate da single.

Uomini e Donne o Grande Fratello Vip? Davide Donadei accetterebbe una nuova esperienza in tv

Ora che è single, che il suo cuore non batte per nessuna, Davide Donadei è pronto per una nuova esperienza televisiva. Infatti se Maria De Filippi lo richiamasse per Uomini e Donne lui accetterebbe senza indugi e questa volta si comporterebbe in maniera diversa, ovvero penserebbe più a se stesso, perché spesso, durante il suo percorso, ha fatto dei passi indietro affinché le corteggiatrici non soffrissero. E poi il GF Vip lo attira moltissimo: sarebbe disposto a passare nove mesi circa a parlare con degli sconosciuti sdraiato su un divano. Nel frattempo da tre anni ha preso in gestione un ristorante che considera importantissimo nella sua vita, ignorando l’ultima segnalazione che ha fatto discutere molti nei giorni scorsi.