Uomini e Donne, Gemma Galgani insultata pesantemente da Tina: “Sei stupida”

Gemma Galgani scarta un nuovo cavaliere: “Mi spiace, ma non sono interessata”

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. E ad un certo punto Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio la popolare dama perchè è venuto un nuovo cavaliere per corteggiarla. Quest’ultimo, dopo i saluti di rito, si è presentato, non facendo mistero di avere la seria intenzione di conoscerla meglio: “Sei una donna affascinante…Vorrei conoscerti…Sono venuto qua solo per te…” Tuttavia ecco arrivare il clamoroso colpo di scena. Cos’è successo? La dama del dating show quotidiano di Canale 5 gli ha dato un bel due di picche, asserendo che purtroppo non è scoccata la classica scintilla: “Io devo dirlo subito…Purtroppo nei tuoi confronti non sento un grande interesse…” Tina non ha però per nulla gradito questo suo rifiuto, asserendo di non capire cosa vada cercando alla sua età.

Tina Cipollari affonda la dama del dating show: “Sei proprio una donna stupida”

L’opinionista di Uomini e Donne ha poi subito messo in difficoltà la dama chiedendo che caratteristiche dovrebbe avere l’uomo che potrebbe colpirla. E quest’ultima ha risposto candidamente quanto segue: “Cerco una persona che mi trasmetta qualcosa…” Ed ecco scoppiare il caos in studio. Difatti l’opinionista, che poco fa ha discusso con Pinuccia, c’è andata giù duro con la dama, asserendo di credere sia vuota e sciocca perchè prenderebbe in considerazione l’eventualità di frequentare un cavaliere solo basandosi sull’aspetto fisico:

“Ma quanto sei superficiale come donna? Quanto sei vuota? Sei proprio stupida come donna…”

Tuttavia Gemma non si è scomposta più di tanto rimanendo ferma sulle sue posizioni.

Uomini e Donne, la dama nel mirino dell’opinionista: “Vivi solo di sogni”

Tina Cipollari è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Gemma Galgani, asserendo di credere che viva nei sogni:

“Tu ancora speri che prima o poi arriva un uomo affascinante che ti rapisce…Che c’è un’attrazione…Sono sogni a cui dovresti dare un finale…Cercato una compagnia…”

Tina ha poi dichiarato di essere convinta che lei stia cercando solo un uomo che possa attrarla fisicamente con un obiettivo chiaro e tondo: “Basta cercare questo sesso…Quando una donna parla di attrazione cosa si pensa?” La conduttrice ha poi dato la possibilità a Gemma e al nuovo cavaliere di ballare insieme, ma la sua decisione non è cambiata: “Non m’interessa, mi spiace…”