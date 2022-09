U&D, Pinuccia smascherata da Tina Cipollari: “Si vuole mettere in mostra”

Lo sfogo della dama del trono over: “Non è vero che sono una strega”

Nel dating show pomeridiano che vede al timone Maria De Filippi continua a esserci parecchia tensione, a causa dei continui scontri tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna. Quest’ultima però prima di litigare con l’opinionista si è difesa dalle critiche ricevute dalla dama Rosalia, lasciandosi andare a uno sfogo al centro dello studio:

“Mi hai giudicato strega, ma stiamo scherzando. Alessandro tu che mi conosci sono una strega? Una donna cattiva? Non è vero, io non ho niente con nessuno”.

L’ex infermiera di Vigevano criticata dall’opinionista dopo aver smentito un cavaliere: “Prepotente”

Pinuccia Della Giovanna continua a essere una delle protagoniste di Uomini e Donne. Nella puntata andata in onda oggi, un nuovo cavaliere chiamato Piero ha raccontato come è andata la conoscenza tra lui e la dama lamentandosi della stessa: “Le ho telefonato cinque volte, era introvabile, non sto dicendo bugie, sono un uomo sincero, l’ho richiamata mi hai detto ho il telefono rotto, a casa risponde il figlio, economicamente non sono morto di fame, mi dice sono agitata, torno a ballare, mi ha detto mi sto vestendo, io sono più intelligente di te”. Il nuovo volto del trono over ha difeso Bruno: “L’hai offeso, hai detto che ho gli occhi chiari come a lui, è amico mio, lo conosco da 65 anni, quando vedo certe falsità non mi stanno bene”. La replica dell’ex infermiera non si è fatta attendere: “Non è così, ma che cosa stai dicendo, mio figlio tornando dal lavoro è caduto dalla bicicletta, ha rotto il telefonino. Con lui è finita!”. Tina Cipollari non ha perso tempo per attaccarla: “Vuoi sempre rigirare le cose a modo tuo, prepotente“.

Una nuova protagonista del programma contro Pinuccia: “E’ una donna molto cattiva”

Successivamente la dama di Vigevano ha fatto i conti con Rosalia, che si è scagliata contro di lei dicendole:

“E’ una donna molto cattiva, come entra mi ha fulminato con gli occhi. Mi hai rovinato la serata, stavo cenando con Alessandro e ti sei messa a telefonare, come ti sei permessa, come donna che sono buona gli ho detto chiamala, gli hai fatto prendere un colpo, stavi per morire”.

L’ex infermiera si è giustificata, visto che si è rivolta al cavaliere sottolineando: “Sai che ero sola, mi hanno invitato al compleanno di una bimba e mi hanno chiesto di te”. L’ex moglie di Kikò Nalli che di recente è stata su tutte le furie, ha rincarato la dose: “Invadente, l’ha detto una decina di volte ti vuole come amica, sei pesante, basta, sta frequentando la signora, il suo obiettivo è quello di mettersi in mostra, è mesi che parla di amicizia, non è compresa l’esterna, è interessata alla coppia televisiva, ci vuole tanto a capirlo?”. L’opinionista ha cercato di far ragionare il cavaliere smascherando la dama: “Hai capito che si vuole mettere solo in mostra, cerca un partner televisivo”.