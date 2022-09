Uomini e Donne, ex dama spara a zero su Gemma: “E’ intoccabile perché…”

Gemma Galgani massacrata da Maria Tona: “Pare che abbia un potere decisionale”

Da più di dieci anni la dama di Uomini e Donne cerca l’amore, ma non ha mai voluto fare il passo oltre lo studio, mano nella mano con uno dei suoi corteggiatori al fine di conoscerlo meglio nella vita di tutti i giorni. Questo ha cominciato a insospettire diversi fan e anche l’ex dama Maria Tona che in un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha sparato a zero:

“E’ intoccabile. Pare che abbia un potere decisionale, o almeno così dicono”.

Che sia davvero così? Resta il fatto che anche quest’anno la dama torinese sarà una delle indiscusse protagoniste dell’edizione.

“C’è chi sarà protagonista e chi sempre una comparsa”: le parole di un’ex dama su Uomini e Donne

“C’è chi sarà protagonista e chi sempre una comparsa”: questa la sentenza di Maria Tona, ex dama del programma di Maria De Filippi che tornerà in onda oggi con una partenza col botto dato che ci sarà un colpo di scena che riguarda una coppia molto amata dal pubblico. Comunque l’ex dama è convinta che Gemma Galgani dovrebbe accendere un cero a Maria De Filippi visto che le ha dato un posto fisso in televisione: sono più di dieci anni che siede su quella sedia, viene massacrata da Tina Cipollari e Gianni Sperti, e manda via i suoi corteggiatori dopo pochi mesi di conoscenza.

Uomini e Donne, Maria Tona elogia Maria De Filippi: “E’ proprio un genio”

Ma Maria Tona, ex di Uomini e Donne, ha avuto solo che parole di elogio per Maria De Filippi: “E’ proprio un genio e Gemma deve vederla come la Madonna di Lourdes, insomma, sa a chi accendere un cero ogni sera”. Al di là della facile ironia bisogna pensare che Gemma da quando è uno dei volti di punta del programma di Canale 5 è cambiata da così a così, anche fisicamente, e chissà se riuscirà mai a trovare davvero l’amore. Intanto l’ex dama presto potrebbe approdare nuovamente in televisione, ma per ora ha deciso di non svelare troppo. Insomma, i fan sono avvertiti.