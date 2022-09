Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con Riccardo Guarnieri: “Svegliati!”

La dama bacia il suo ex flirt: la reazione dello storico protagonista del trono over

Nella nuova puntata di Uomini e Donne c’è stato un confronto tra Ida Platano e il suo ex Riccardo Guarnieri, che le ha chiesto delle delucidazioni sull’uscita che ha fatto con Alessandro Vicinanza, con cui c’è stato anche il bacio: “Con quale idea sei uscita con me e con lui? Con quale spirito l’hai presa?“. La reazione dello storico cavaliere è arrivata, quando sul loro rapporto la dama ha precisato: “Fino all’ultimo ci ho riprovato”.



La conduttrice si schiera dalla parte della parrucchiera: “Al suo posto penserei uguale”

Maria De Filippi ha espresso il suo parere su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Quando quest’ultimo ha reagito all’esterna che la sua ex ha fatto con Alessandro Vicinanza, la conduttrice si è rivolta allo storico cavaliere: “Lei ha detto che quando sei entrato in questo studio gli altri non esistevano più, per quanto tempo non gli hai risposto?”. La parrucchiera si è rivolta al suo ex precisando: “Io non sono uscita come sono uscita con lui con te, sono stata molto chiara, si può riprovare forse meglio di prima però se si vuole, ho capito che non avevi niente dentro”. La conduttrice ha cercato di far ragionare il protagonista del trono over: “Una persona che tu molli l’unica cosa che vuole sentirsi dire è che tu sei ancora innamorato, ti sa dicendo non paragonare lui a te, anche i bambini lo capiscono, quando la richiami alla fine della puntata per parlare, e dici ho parlato per un ora, quello che tu hai detto non è quello che lei si voleva sentir dire”. La moglie di Maurizio Costanzo ha fatto capire di essere dalla parte della dama:

“Al posto suo penserei uguale, se ti vedo ballare con Federica, perchè ti rode che abbia baciato lui? Questa donna ti piace ancora?”.

La risposta è stata: “E’ sempre una bellissima donna ai miei occhi, oggi per il trattamento che ho ricevuto ti dico di no!”.

Il cavaliere napoletano apre gli occhi alla sua amica: “Devi sentire quello che hai dentro”

Maria De Filippi ha bacchettato Riccardo Guarnieri: “Non capisci che stai con una donna che è fatta così, svegliati! Secondo te perchè è uscita con Alessandro? Che gli piacesse è sicuro, ho fatto una premessa ma tu non ci arrivi mai, sei tu che ti sei scelto lei!”. Il protagonista del trono over prima di far entrare in studio una ragazza arrivata per lui ha affermato: “Ieri sera è voluta uscire con Alessandro, io non vedo differenza, resto fermo dalle ultime parole che mi ha detto, se una persona dice di essere strainnamorata e mi blocca ovunque si va avanti”. E’ intervenuto Armando Incarnato, che si è rivolto a Ida Platano a cui ieri ha fatto una sfuriata: