Uomini e Donne: svelate le nuove troniste, scontro tra Ida e Riccardo

Federica Aversano e Lavinia Mauro sono le nuove troniste del dating show: le ultime anticipazioni

Ieri è stata registrata la primissima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Ed in base alle anticipazioni riportate dalla sempre informata fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ne sono successe di tutti i colori. Intanto si segnala che in questa occasione sono state presentate le nuove troniste (i tronisti maschi verranno invece presentati nella registrazione di oggi). Chi sono? La prima è Federica, che i telespettatori hanno avuto modo di conoscere molto bene nella scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi visto che ha corteggiato per mesi Matteo Ranieri, la seconda si chiama Lavinia Mauro, ha 26 anni, è di Roma e studia attualmente Scienze Politiche. In passato ha corteggiato Nicolò Brigante.

Anticipazioni Uomini e Donne: subito un acceso scontro tra due ex fidanzati riscalda gli animi in studio

Successivamente la fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato che nella registrazione di ieri del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi c’è stato subito un accesissimo scontro tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano, che contrariamente a quanto ipotizzato ieri era presente in studio:

“I due hanno avuto un forte scontro poiché Riccardo questa Estate ha ricercato Ida…”

Non è dato sapere se alla fine i due ex fidanzati sono riusciti a chiarirsi o meno. Per scoprire i dettagli di questo acceso faccia a faccia non resta che seguire la prima puntata della nuova edizione prevista lunedì 19 settembre su Canale 5.

Tina Cipollari attacca le due protagoniste del dating show: le sue battute al veleno

La fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha poi rivelato che nella registrazione di ieri di Uomini e Donne la popolare opinionista ha subito colto la palla al balzo per sferrare una frecciata velenosa nei confronti di Gemma Galgani, visto che quest’anno non si è fatta nessun ritocco:

“Ha fatto delle battute sulla dama, visto che non si è rifatta nulla…L’ha presa in giro dicendo che forse il chirurgo era in ferie…”

C’è stato poi un accesissimo scontro tra l’opinionista e Pinuccia, che è riuscita a rilasciare i rapporti con il cavaliere Alessandro.